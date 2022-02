“ON AIR!” – CORSI: “Pinto ha svelato la mediocrità della Roma”, MAGNI: “Vergognoso circo su una risposta che ci sta tutta”, FOCOLARI: “I Friedkin non sono mica il pozzo di San Patrizio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Una volta il cronista aveva l’occasione di andare alla ricerca di notizie durante le conferenza stampa. Ora si fanno domande il più possibile urticanti, al 90% idiote, per essere notati, ricordati. Il prossimo step sarà che la gente si presenterà in conferenza stampa vestita come Achille Lauro per farsi notare… Ieri Tiago Pinto ha detto che sono state scritte tutte bugie sui giocatori cercati dalla Roma, e nessuno ha alzato la mano per dire: “Non è vero, lei Kamara lo ha trattato e ho le prove”. E oggi quelli che hanno scritto che la Roma stava trattando Kamara, oggi scrivono che la Roma sta vendendo Zaniolo. Ma se tu chiedevi ai dirigenti della Juve l’anno scorso se Dybala era incedibile, cosa avrebbero risposto? Vogliamo dire che l’Inter ha ceduto Hakimi e Lukaku? Il Milan ha fatto partire Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero, e sta facendo lo stesso con Kessie, però il Milan dovrebbe essere un modello…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Pau Lopez? Le sue parole mi fanno capire che l’ambiente di Roma esiste. Se uno va a Marsiglia e dice che lì è sereno e a Roma no…Marsiglia è una piazza difficilissima dove giocare a calcio. Ci sono giocatori che in certi ambienti, sotto pressione, si esaltano, e altri che non ne hanno bisogno. E’ umano quello che dice Pau Lopez. Le parole di Pinto su Zaniolo? Quello che ha detto è sacrosanto, non c’è niente di male nel dire che nessuno può garantire la permanenza di un giocatore dentro una squadra. Guardate le altre squadre: il Milan, la Juventus, l’Inter… Pinto non ha detto che Zaniolo è in vendita, questa è la realtà e ci tengo a dirlo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ne ho sentite di tutti i colori…ho sentito che tante grandi squadre hanno venduto i giocatori più forti e poi hanno vinto. Ho sentito dire: “Va via Mbappè, e non può andare via Zaniolo…“. Proprio la stessa condizione nostra, che vendiamo Zaniolo e restiamo con tutti i fenomeni, come il PSG… Ormai stanno nascendo i Friedkiniani, è una cosa brutta, non mi aspettavo che nascessero anche qua i fan dei presidenti. E’ evidente che la Roma non ha soldi da mettere sul mercato, e Pinto ha detto quello che avrebbe fatto un ds di Fiorentina o Udinese, squadre che vendono i giocatori migliori per irrobustire la propria squadra. Pinto ci prende per il culo dicendo che la Roma non ha venduto nessuno: ma chi aveva di buono da vendere? Sento dire delle cose folli. E poi voi pensate che se la Roma vende Zaniolo, poi compra Haland? Pinto ieri ha svelato la mediocrità di questa società. Lui ti dice che questa è la Roma e questo si può spendere…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Cosa ha detto di così sconvolgente Pinto ieri su Zaniolo? Avrebbero detto la stessa cosa Arrivabene alla Juventus, Marotta all’Inter, Maldini al Milan o Tare alla Lazio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Chissà che Paratici, visto quello che ha pagato per Kulusevski, non si presenti con 100 milioni per avere Zaniolo… Che farei? Beh, per 100 milioni glielo do, non sono ipocrita. Era la cosa che poteva dire ieri Pinto: non bisogna prendere in giro la gente, se arriva qualcuno che ti offre 80 milioni, non esistono incedibili…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Pinto poteva argomentare meglio, ma mi è sembrato sottinteso quello che voleva dire. Ma che ci devono fare i disegnini quando ci dicono le cose? La domanda del giornalista su Zaniolo ci sta tutta, non ce la prendiamo con chi fa le domande, tutti noi avevamo questa curiosità, come ci sta tutta la risposta di Pinto sulla quale non ci sarebbe il bisogno di fare tutto questo circo vergognoso che sta venendo fuori. I giornali oggi trattano questa cosa in modo sconfortante…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Pinto? Dire certe cose su Zaniolo può voler dire tutto e niente. O Pinto in italiano non si è espresso bene, o la Roma ha deciso di venderlo, oppure è il giocatore che non ha intenzione di rinnovare e vuole andarsene. Bisogna capire quale di queste è quella giusta. Pinto poteva anche rispondere altro, dicendo che Zaniolo è un giocatore della Roma, e se invece risponde in quel modo vuol dire che qualche cosa c’è. Se il procuratore ha fatto sapere che il calciatore vuole andarsene, avresti le mani legate. Ma come lo trattieni? Prima o poi sapremo. Se il giocatore vuole andarsene, la Roma deve sperare che faccia un grande girone di ritorno per poterlo vendere al prezzo più alto possibile…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Tiago Pinto sapeva sicuramente che gli avrebbero chiesto di Zaniolo. Se lui ha dato questo tipo di risposta secca, o è stato lui a sbagliare comunicativamente oppure c’è un motivo sotto. Io ieri avrei preferito una bugia piuttosto che una risposta del genere, che avesse tergiversato, perché oggi non se ne sarebbe parlato. Ora invece siamo in attesa della conferenza di Mourinho per fargli questa domanda…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “La risposta di Pinto su Zaniolo? Non penso sia colpa di un limite linguistico. Noi speravamo che rispetto alla proprietà di prima, la Roma non cedesse i suoi giocatori migliori… Se Zaniolo già sta pensando di andarsene via dopo tutto quello che ha passato e quello che fatto la Roma per lui, mi prende male…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Zaniolo? Vedremo quali saranno le decisioni della società. Davanti a cento milioni uno ci pensa… Ma io sono dell’idea di tenere i migliori e aggiungere ogni anno un paio di giocatori per alzare il livello della squadra. Mourinho non resta qui dieci anni, il primo è già quasi passato. Ora devi fare il salto di qualità, e come pensi di farlo se cominci a vendere i migliori…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zaniolo? Intanto lui non ha raggiunto una quotazione di mercato come fu venduto Zidane, per cui il paragone con quella cessione non ci sta. Lui al momento può valere 50, non 150. Io penso che Zaniolo farebbe bene alla Roma, se si riprende. Ora che può tornare al 100%, tu lo dai via?… Il mancato terzo acquisto? Ma se i Friedkin devono mettere 25 milioni ogni mese per le spese correnti, si saranno pure rotti le scatole…mica sono il pozzo di San Patrizio…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma dovrebbe costruire la squadra intorno a Zaniolo, e non mi sembra che sia questa l’intenzione viste le parole di Pinto. Mi sembra quasi che sia stato ispirato dalla cessione di Vlahovic. Le parole di Pinto mi sembra quasi voler dire agli agenti: “Portateci qualcuno coi soldi“. Lui poteva dire qualsiasi banalità, e invece ha detto certe cose che mi sembrano una chiamata ai club e ai procuratori stessi del giocatore…”

