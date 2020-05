“ON AIR!” – CORSI: “Santificazione vergognosa di Pallotta per 500 mascherine donate”, RENGA: “Vitek molla lo stadio? Tutto normale”, PETRUCCI: “Il calcio pensa di ripartire come se il resto non contasse nulla”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Calciatore in quarantena nel caso in cui venisse trovato positivo? Va bene, ma allora vuol dire che nella fase 2 si usa una prassi diversa. Prima se io stavo vicino a un contagiato, anche io dovevo andare in quarantena…quindi vuol dire che il virus ha perso di forza…ma allora bisogna far riaprire tutti quanti… Questi sono degli sciagurati…Il mondo del calcio che prevede non so quante persone in totale, si fanno tutti questi tamponi…tu vaglielo dire a quelli che hanno un bar…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Ci sono attività che stanno morendo, alcune sono morte, e siccome il calcio deve ripartire come se il resto non contasse nulla, ha 28mila tamponi a disposizione…Se li pagano da soli? Ci mancherebbe pure che glieli paghiamo noi… Ma sicuramente anche un barista sarebbe disposto a farsi un tampone pur di poter riaprire…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Tutti a dire che quello che sta facendo la Roma per il Covid-19 è incredibile…addirittura hanno regalato le mascherine a qualche persona anziana…benissimo, quello che ha fatto la Roma lo potrebbe fare benissimo anche il Primavalle Calcio… Chi ha fatto tanto per questa cosa qua sono persone che noi detestiamo ma che hanno sborsato 10-15 milioni… E’ vero, va detto anche che Pallotta ha messo 500 mascherine in giro…Ma quello mette 500 mascherine con Roma Cares per far vedere che è buono e bravo e poi viene elogiato non normalmente, ma come se avesse scoperto e regalato il vaccino contro il virus…così no…questa è una santificazione vergognosa di quel personaggio…”

David Rossi (Roma Radio): “Il sole sta facendo il lavoro oscuro, tipo Prohaska a centrocampo…spero che il sole ci aiuti in questa fase, accompagnando le persone alla normalità… Nuovi positivi nel calcio? Vorrei sapere se nelle fabbriche che ospita al chiuso centinaia di operai chiuderanno tutto al primo positivo…io questa disparità di trattamento non la capisco…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “Se la questione del mono-positivo vale oggi, varrà anche a settembre o a dicembre…L’ipotesi che un calciatori possa essere trovato positivo esiste, e se il protocollo prevede che si ferma tutto, vale anche a settembre…e questo per un presidente di una squadra di calcio mette a repentaglio ogni prospettiva futura… In questo modo l’unica cosa che ha senso è fermare tutto fino al vaccino o fino alla scomparsa del virus. Perchè non mi puoi dire che oggi non si può giocare, poi si riparte a settembre, e ci si riferma quindici giorni appena trovano un positivo…E’ un pastrocchio dal quale bisogna uscire con una decisione politica…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Possibile difesa a tre per la Roma? Non so quello che farà Fonseca…non sappiamo nemmeno se potrà pensarci di farlo… In linea di massima ho sempre pensato che fosse addirittura necessaria la difesa a tre per la Roma, per la gestione della transizione negativa, cioè quando si perde palla, e anche per una migliore copertura delle zone offensive in fase di attacco… Nello sport non vince sempre il migliore, anche a gioco lungo anche due squadre con gli stessi valori se ad un certo punto succede qualcosa di molto negativo in una e di positivo nell’altra, questi valori sembrano molto differenti…e invece una squadra si esalta e va più su, mentre l’altra perde contatto con i primi posti, si scolla qualcosa e vai in depressione…questo scava posizioni tra due squadre dello stesso valore…Se qualcuno ci vede un riferimento a Lazio e Roma qualcosa ha capito…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Come sapevamo che qualche positivo ora ci sarebbe stato, dopo invece non dovrebbero esserci…e se ci saranno, fermeranno tutto… Questi casi sono normale, nella popolazione tutta c’è una certa percentuale, e quindi anche nelle squadre. Ma se dopo il 18 dovessero esserci casi, allora sarebbe giusto fermarsi… Vitek si ritira? Mi ricordo quando qualcuno qui, quattro anni fa, diceva che entro fine anno avrebbero messo la prima pietra…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “I calciatori sono uomini, hanno le loro debolezze, i loro punti di vista…per loro, se glielo chiedi, 7 su 10 vorrebbero stare a casa. Se poi da qui al 18 si arriva al contagio zero nell’ambito calcistico, allora si riparte da lì…ma tante società non sono in grado di fare certe cose, di avere un centro per potersi allenare…”

Franco Melli (Radio Radio): “Il nodo principale è che fare se ci sono dei casi nel caso di positività quando partiranno gli allenamenti collettivi…La situazione contagi zero è un sogno lontano…”

Roberto Renga (Radio Radio): “I nuovi calciatori trovati positivi? Se ora andiamo a fare il tampone a qualche aziena qui vicino, troveremmo sicuramente qualche positivo… Che cosa fare se succede dopo? O fermi il singolo giocatore e vai avanti, oppure blocchi tutto… Ma se fai i tamponi adesso, è normale che trovi positivi…ma ne troveranno altri, vedrete… Vitek lascia? Ma se si fa da parte mr. Toyota, è normale che si ritira anche lui…non ci vedo niente di strano…”

