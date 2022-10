“ON AIR!” – DAMASCELLI: “Lazio più forte della Roma”, CORSI: “Loro davanti solo per via dei nostri infortuni”, SABATINI: “Senza Dybala si riprenderà Abraham”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Il fatto che segni Smalling non è una cosa di cui vergognarsi, Il Milan ha vinto le ultime partite con Ballo Tourè e Tomori. Se la Roma vince grazie a Smalling è merito suo, perchè lo ha aspettato. A lui fra l’altro gli si allunga la carriera giocare nella difesa a tre, perchè ha meno sollecitazioni. Mou non scarica responsabilità sulla squadra, perchè la Roma contro il Lecce non ha perso ma vinto. Criticare dopo una vittoria ti fa crescere, significa che c’è stima verso la squadra, e secondo me ha più effetto. Lui ti sta dicendo che le cose non vanno bene, è un’analisi verso una squadra da cui ci si aspetta di più, poi vedremo che effetti avrà…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ho sentito delle cose clamorose, che la Lazio si giocherà lo scudetto, che è molto più forte della Roma, che la Roma sta lì solo per fortuna. Ma il punticino di vantaggio della Lazio è solo dovuto agli infortuni importanti che abbiamo avuto, e quando quei giocatori torneranno la situazione cambierà. Il mercato della Roma è stato massacrato dagli infortuni…”

David Rossi (Rete Sport): “Se la Roma dovesse arrivare seconda nel girone, vi dico già adesso che l’Europa League a febbraio sarà molto peggio della Champions… Già oggi ci sono Arsenal prima in Premier e il Manchester United, poi scenderà una tra Barcellona e Inter, l’Ajax…Oggi giornata decisiva per Dybala. Lui è la riserva di Messi nell’Argentina, Scaloni non lo vede tantissimo. Io temo che le lacrime di Dybala siano riferite a questo, per lui era questo il Mondiale, l’ultimo di Messi e che l’Argentina affronterà da favorita. Vediamo cosa succederà oggi…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io lo ribadisco, mille volte meglio arrivare secondi nel girone di Europa League e andare a fare gli spareggi con le squadre che scendono dalla Champions, che andare a giocare la Conference… Dybala? I tempi di recupero certi si sapranno oggi, ma pare che ci sia una lesione di secondo grado: se così fosse, la Roma lo ha perso fino a gennaio. E portarlo al Mondiale può essere un problema anche per la Roma, perchè se poi si rifà male di nuovo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “L’espulsione del Lecce è fiscale, ma non puoi dire all’arbitro che ha sbagliato: c’è un piede a martello sulla tibia. Se non l’avesse espulso non ci saremmo arrabbiati, ma da regolamento è rosso. Così come il rigore: si può discutere sul concetto di rigorino, sulla forza del contatto, ma pure là non si può parlare di errore dell’arbitro. Sul gol di Smalling, lui effettivamente si appoggia sull’avversario, e lì ci può essere un dubbio… Camara? Io non lo voglio dire che non lo vede, ma comincia a esserci più di qualche indizio sul fatto che lo veda poco…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Abraham oscurato dall’arrivo di Dybala? Pietà… Grandi spogliatoi, grandi giocatori, anche grandi liti e gelosie, perchè avoglia se ci sono, però anche grandi successi…Invece noi abbiamo tutto, tranne i successi. Che ci sono, ma non così netti…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Dybala doveva riposare contro il Lecce? Facile parlare dopo. Se un giocatore ha sensazioni di poter giocare, va in campo. Evidentemente c’è proprio un problema strutturale, muscolare, che non può essere aggravato per aver giocato mezz’ora in più o in meno. La Roma lo aveva preservato fin da quando era arrivato qui, non credo che sia stato buttato in campo con leggerezza. E quando tornerà a giocare, verranno prese le stesse cautele, perchè è un giocatore particolare…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Lazio sta facendo 45mila spettatori di media, una cifra pazzesca. La Roma è dietro soltanto un punto, ma la Lazio sembra più bella, armonica. E senza Dybala bisogna vedere come reagirà la squadra… Non dico che abbia creato problemi ad Abraham e Zaniolo, ma gli ha tolto degli spazi…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Lazio è più forte della Roma. Non parlo della classifica, non guardo le figurine, ma del fatto che vedo la Lazio e vedo la Roma, questo prescindendo dalla classifica…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Lazio più forte della Roma? Staremo a vedere…Per ora c’è solo un punto di differenza tra le due squadre… Mourinho? Ci sono cose che chiede e che la squadra non è in grado di fare, e soprattutto di concretizzare le occasioni che gli capitano. Ma così rischi di non vincere partite semplici. La Roma non la vedo così male, ma se Abraham, che per me è uno degli attaccanti più forti d’Europa, non mette una palla in porta, se Zaniolo, che ha una forza devastante, non trova la soluzione giusta, è ovvio che l’allenatore sia preoccupato…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Chi è più forte tra Roma e Lazio? La Lazio gioca meglio della Roma, questo evidente, ma che sia più forte è da dimostrare. C’è solo un punto di differenza, stanno in situazioni molto simili. La partita di giovedì? Se la Roma perde col Betis sarebbe un problema, se però vincesse anche il Ludogorets…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Lazio più forte della Roma? E’ una considerazione opinabile, ma oggi è la più condivisibile all’indomani dell’infortunio di Dybala. E’ un calciatore che quando c’è ti aggiusta un sacco di situazioni, ed è un bel problema. Per me con l’assenza di Dybala, si riprende Abraham, ma questo è un altro discorso. Mourinho che non ha un gioco? Sono contro questo modo di dire, ma per favore… Schemi ed esercizi li fanno tutti, la differenza la fanno le motivazioni, il gruppo, e su questo Mourinho è stato un top allenatore. Nella Roma effettivamente certe volte la squadra fa fatica. Ma l’Atalanta ora segna solo in contropiede, il Milan ha segnato 12 gol in contropiede. Quindi la semplificazione che un allenatore ha gioco e un altro no, non ci credo…”

