“ON AIR!” – FOCOLARI: “Se dico quello che penso di Spadafora mi becco una querela”, CORSI: “In Italia c’è il caos totale”, CENTO: “Basta autocertificazione, serve fiducia nella gente”, LO MONACO: “Le parole di Kluivert? Meglio ignorarle”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Ricominciare a fare gli allenamenti in maniera controllata nei centri sportivi non poteva essere meglio… Perchè io e te possiamo andare a correre nei parchi e non nei centri sportivi, dove probabilmente si è controllati meglio…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Siamo solo noi che ci possiamo salvare, con la nostra coscienza e il nostro buonsenso, di certo non ci salvano Conte o Salvini. Dobbiamo evitare le situazioni a rischio. Una cosa andrebbe fatto: il censimento dello stato della salute di tutti, non c’è altro mezzo… Prima di convivere col virus, devo sapere chi è asintomatico, chi sta bene e chi no, dovrebbe essere la prima cosa da fare…Il paese è stremato dal punto di vista economico, e non abbiamo nessuna garanzia sul virus…dobbiamo sperare che col caldo il virus soffrirà di più a mantenersi sulle superfici, ma mi sembra un po’ poco… Se fosse per gli scienziati staremmo a casa fino a Natale…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “C’è il caos più completo…Tutto il decreto fatto da Conte, ogni situazione ha duemila postille…il fidanzato, il non fidanzato, si può passeggiare, in macchina in due, al mare ci si va ma dopo giugno…ma dai, ma come si fa a controllare il mare, ma che controlli tutte le migliaia di chilometri di costa…tutte cazzate… Qua o si vieta tutto o si lascia stare…ci sono nazioni che hanno riaperto tutto. Questa è veramente una storia all’italiana: si può fare, ma non troppo… Quello che bisognava dire ai cittadini è che questa presunta libertà la difendi usando la testa, cercando di non far ricadere la nazione nel baratro del Covid, usando le mascherine, mantenendo il distanziamento ed evitando gli assembramenti…secondo me era più sensato fare questo…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Le regole devono essere poche ma chiare, poi va dato piena fiducia nel cittadino…Chi sgarra, mettendo a rischio la salute degli altri, va sanzionato, questa dovrebbe essere la linea da tenere… Bar e ristoranti devono aprire prima, non possono aspettare il 1 giugno, non possono reggere un altro mese di lockdown… Inoltre vanno eliminate le autocertificazioni, che danno un potere spropositato a chi controlla… Le autocertificazioni non servono nelle fase 2, non devo certificare chi è mia nonna, mia zia, la mia fidanzata…abbiate fiducia nella gente…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il fatto dei rapporti stabili è talmente impossibile da dimostrare che sarebbe meglio dire che si può andare a trovare chiunque… Conte ha dato un’immagine positiva alla gente fino ad ora, lo dicono i sondaggi, ma questa vaghezza in un momento così delicato può nuocere sia a lui che a noi… Anche la storia delle scuole, o si fa o non si fa, perchè se pensi di poter mantenere la distanza tra i bambini, questo è impossibile… Per me questo è un rischio che dobbiamo correre, ma va detto con chiarezza…o lo accettiamo o non lo accettiamo…”

David Rossi (Roma Radio): “Spadafora viene tenuto al centro del dibattito, ma non penso che sia tanto lui, è il governo che decide. Col passare delle ore si sta diffondendo sempre di più il pericolo che il campionato non riparta, e questo lo dimostrano alcune reazioni scomposte dei patron di alcuni club…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “C’è qualcosa che non mi torna in tutta questa vicenda… Prima c’era ottimismo sul ritorno agli allenamenti, poi c’è stata una brusca frenata… Ma come puoi preferire che i giocatori vadano ad allenarsi individualmente nel parco, dove magari può attirare l’attenzione dei tifosi, e non nel proprio centro sportivo. Oltre metà giugno non si può ricominciare, perchè altrimenti non si riesce a finire questa stagione… I medici per forza non possono dirti che puoi ripartire, è la politica che deve decidere e assumersi dei rischi…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Se c’è la possibilità di giocare un play-off in sicurezza, mi sembra l’ipotesi più fattibile, almeno così decide il campo. Anche chi vince il campionato del mondo non è detto che sia la più forte del mondo… Ora c’è da decidere se interrompere tutto, o se c’è la possibilità di giocare 15 giorni e in quel caso si cambiano le regole… E’ irrituale, ma almeno salvi la stagione… L’intervista di Kluivert? Stenderei un velo pietoso, a sentire le sue parole qualcuno, facendo un’interpretazione un po’ grossolana delle sue parole, potrebbe dire: “Ma allora che ci stai a fare qui? Tornatene in Olanda”… Mi tengo il giocatore e cerco di ignorare quello che dice, soprattutto quando non mi piace quello che dice, come in questo caso…”

Roberto Renga (Radio Radio): “A me Spadafora non piace, secondo me di sport sa poco. Ormai si discute solo di una cosa: se succede che un giocatore viene trovato positivo, si blocca tutto? Secondo il governo sì, secondo la Federcalcio no…questo è il punto. Ma se un operaio che lavora in un’azienda viene trovato positivo, che fanno, chiudono l’azienda? Ma così non si riparte più… Se il campionato si chiude, quanti soldi perdono i club? Sono tanti eh… Guardate che ci sono 300 mila famiglie che vivono con il calcio…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Spadafora magari avrà ragione, ma non può smentire Conte: tu sei il colonnello e quello è il generale! Di Spadafora sto molto attento a quello che dico, perchè se dicessi cosa penso di lui mi querelerebbe…Lotito è arrivato a un passo dall’impossibile, e quando gli ricapita alla Lazio… Alla Juve e all’Inter non gli cambia nulla, perchè gli ricapita st’altranno… Ma la Lazio dovrebbe fare un altro miracolo, ed è impossibile due miracoli di seguito…C’è un’acredine contro Lotito, lui aveva la squadra più forte del campionato, perchè la Lazio aveva dimostrato sul campo di avere la squadra più forte del campionato… Prendersela con Lotito è facile, lui è un bersaglio facile e per questo ogni tanto partono i Cellino di turno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ma voi pensate che uno si allena e poi torna a giocare senza fare almeno un paio di amichevoli come rodaggio…Ma come si fa… Io capisco che ci sono delle esigenze, ma mi sembra che si voglia sempre mettere dei bastoni tra le ruote…”

