“ON AIR!” – CORSI: “L’aria che si respira è quella della guerra”, ROSSI: “E’ una tragedia per il paese”, MAGNI: “Prudenza, ma non mandiamo l’Italia per terra”, LO MONACO: “Campionato chiuso? Certi club potrebbero sparire”

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “L’Uefa non si arrende davanti all’emergenza e si continua a giocare…ma penso che si arrenderanno anche loro. Ormai queste partite si giocano, ma credo che poi i sarà uno stop. L’unica soluzione sarà quella di rinviare gli Europei, e pazienza… Cristante unico centrocampista disponibile per la partita col Siviglia, io penso che giocherà Villar visto che ha dimostrato di saperci fare e di non avere timori… Sarà una doppia partita molto strana, non so proprio cosa aspettarmi…tutto diventa diverso… Pallotta? La gestione meritava un riconoscimento, ho sempre visto intenzioni positive, sempre… Il fatto che chiuda senza trofei la trovo un’ingiustizia…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Pallotta ha commesso tanti errori, ma noi gliene abbiamo fatte di tutti i colori… Quando la Roma arrivava seconda dicevamo che la società viaggiava in maniera diversa, che sembrava più avanti della squadra…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Tutta Italia è stata fermata. Parlando di Roma il professor Ricciardi dice che gli assembramenti che ci sono stati le notti a San Lorenzo o da altre parti li pagheremo tra una decina di giorni… Criminalizzare i ragazzi perchè sono stati incoscienti non mi va, però questa è una storia… Bisogna credere a chi dice che è un po’ più dell’influenza o a chi dice che è molto peggio? Non è facile capire la gravità della cosa. Qua sotto casa mia c’è la fila per entrare nei supermercati…L’aria è quella della guerra…è stranissima…è tutto fermo, tutto bloccato… Le parole di Diaconale? Uno così va radiato per una cosa simile…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Non estremizziamo un provvedimento molto severo, non si capisce se il focolaio può arrivare a Roma da un momento all’altro, ma se volete andare a farvi una passeggiata o portare vostro figlio al parco lo potete fare…E’ chiaro che non me ne vado per bar e ristoranti tutto il giorno… Il problema è che non si sa chi è uscito dalla zona rossa, e dove è andato…lo sapremo tra una o due settimane… Il calcio? Era previsto ampiamente. La gaffe in casa Lazio è ingiustificabile, è stata una gaffe epocale… Roma-Siviglia? Il campo neutro ci sta, tanto le porte sono chiuse…però qualcosa va studiato. Difficile ora parlare di altro, della formazione o di altri problemi…”

David Rossi (Roma Radio): “Ragazzi, prendete questa cosa sul serio…è vero, la malattia in tantissimi casi non è letale, ed è gestibile anche a casa. Per favore, mettete da parte le cazzate da social, che è stato Trump per stoppare la via della seta…ve lo chiedo per favore…c’è gente che dice che lo hanno tirato dagli aerei…vi prego, vi scongiuro, non date retta a questi quattro dementi…Questa è gente che non voleva vaccinare i propri figli e ora pregano che venga trovato un vaccino per il Coronavirus… Questa economicamente sarà una tragedia per il paese, spero che ve ne siate resi conto…ma siamo usciti da due guerre mondiali, usciremo anche da questa, ci mancherebbe altro…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “C’è incertezza su quello che succede, le cose cambiano molto rapidamente e per questo ieri la gente ha preso d’assalto i supermercati… E’ ovvio che la prudenza non è mai troppa, ma teniamo presente, ove possibile, che dobbiamo anche stare attenti a non metterlo a terra questo paese… Se il governo ci dice che possiamo pranzare in un ristorante, se ci va facciamolo…non dobbiamo mandarlo per terra il paese…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Noi in genere ci distraiamo parlando di calcio, ma ormai è impossibile…anche perchè secondo me tra un po’ annulleranno anche le coppe europee…E’ una cosa che non sta né in cielo né in terra…Stiamo inventando un calcio che non ci piace, fuori dalla realtà, di virtuale…Anche il Valencia che stasera ospita l’Atalanta, è una partita del nulla…E’ facile dire “cancelliamo l’Europeo e giochiamo a luglio”, ma chi è in scadenza di contratto? Smalling il 30 giugno torna al Manchester e che fa? Non gioca per la Roma? E’ chiaro che bisogna inventarsi qualcosa, ci sono delle questioni che vanno risolte…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “Qua c’è il rischio che fermando il calcio ora, non è che poi si riapre tranquillamente…non parliamo di un ristorante che chiude ora e rinuncerà alle vacanze…al 24 maggio ci sono 8 domeniche…e le partite sarebbe impossibile recuperarle. Significherebbe che il campionato di calcio non si può completare, significa che Dazn e Sky non possono più vivere, e che le società possa sparire…non parlo della Roma, ma dei club più in difficoltà. Dobbiamo accettarlo per il Coronavirus? Va bene, accettiamolo…si fa tutto per la salute…ma rendiamoci conto che ci sono questi interessi in ballo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Siamo davanti a una situazione drammatica, voglio vedere se la gente adesso non si attiene alle indicazioni…”

Franco Melli (Radio Radio): “Il calcio è meno contagioso di tante attività che vanno avanti impunemente. È assurdo che le squadre italiane siano ferme in Italia e giocano in Europa. Per coerenza bisognerebbe squalificare le italiane, che senso ha che stasera giochi l’Atalanta o che la settimana prossima giochi la Juventus?…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Se gli italiani, dopo un decreto come questo, comunque non capiscono… mi arrendo. Intanto a Milano un diciottenne è finito in rianimazione… ragazzi, questo virus ama anche i più giovani…fate i bravi…”

