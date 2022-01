“ON AIR!” – FOCOLARI: “Xhaka a gennaio sarebbe un gran colpo”, CORSI: “Sbagliato prendere le parti ai presidenti”, ROSSI: “Un danno enorme sostituire Mou alla Roma”, MAGNI: “Subito il rinnovo di Zaniolo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Cosa regalerei a Mourinho per il suo compleanno? Il quarto posto, sarebbe una grande soddisfazione, ma non ho questo potere altrimenti la Roma avrebbe vinto tutti gli scudetti da quando sono nato… Purtroppo in una piazza come questa non si sceglie mai la cosa più utile per diventare più grandi, si va sempre sulla cosa che va a creare il danno. Chi sostituisce Mourinho alla Roma fa un danno clamoroso, come se la Roma fosse Mourinho. Ma l’allenatore non ha mai chiesto questo, perchè è una persona intelligente e sa che questo meccanismo gli si ritorce contro…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Mourinho ha il bisogno di sentire questo peso sulle spalle per rendere al meglio. E anche per questo viene identificato con la sua squadra, e per questo si può permettere certe uscite anche sui propri calciatori. Io penso che viva meglio anche in questa situazione…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sabatini vuole Pastore, Fazio, Perotti e Diego Costa…vuole fare l’instant team per salvare la Salernitana. Il Messaggero ieri diceva che la Roma era tornata su Xhaka e il Corriere dello Sport parlava di Ndombele, oggi invece si sono scambiati i nomi… Comunque speriamo che arrivi uno dei due… La Fiorentina? Se tu vendi i tuoi giocatori migliori, è chiaro che non sei una grande squadra. Commisso è un presidente che non vuole vincere. Lui deve dirlo ai tifosi della Fiorentina, che è qui non per vincere ma per fare buoni risultati. E alla Roma da quant’è che ci dicono che vinceremo…Ora i Friedkin ci hanno detto che questo è un gigante addormentato e che in tre anni faranno una grande squadra per Mourinho…vediamo. Può essere pure eh, non lo sappiamo. Però non dobbiamo prendere le parti ai presidenti, non è che sono venuti qui per fare i benefattori. Non dobbiamo avere lo spirito degli squali imprenditori americani, ma non dobbiamo nemmeno essere i coglioni che ci cascano…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ndombele? Parliamo di uno stipendio di 10 milioni, col decreto crescita puoi pagarlo 8, ma per un centrocampista è un ingaggio enorme. Se dovesse arrivare Xhaka, bisognerebbe fare una riflessione sulla squadra che la Roma ha in mente. Quanti giocatori ultratrentenni pensiamo di pendere adesso che tra due anni e mezzo ne avranno 32 o 33. Abbiamo già Rui Patricio, Smalling, Oliveira…e se dovessi prendere Xhaka, anche lui. Mkhitaryan è un discorso a parte, l’anno prossimo avrebbe 34 anni. La fascia di mezzo invece è quella che costituirà la parte importante della squadra, e parliamo di quei giocatori che hanno tra i 24 i 27, come i vari Pellegrini e Abraham… Zaniolo? Secondo me il suo contratto va rinnovato adesso…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Rinnovo di Zaniolo per evitare un caso Vlahovic? I contratti ormai non valgono più niente. Quando un giocatore punta i piedi e se ne vuole andare, non c’è nulla da fare. Il calciatore ormai è proprietario di sé stesso. Se un giocatore ha un contratto di 5 anni, ma quello se ne vuole andare, mica puoi pensare di tenerti un giocatore scontento per 4 anni. Ma come fai. Tu puoi anche rinnovare a Zaniolo, quello magari firma, e poi arriva il City che gli offre sette milioni…a quel punto è fatta. Sì, avresti una forza contrattuale diversa, ma irrisoria, perchè se poi il giocatore non ci vuole stare poi peggiori la situazione. E a quel punto sei costretto a cederlo, come ha fatto Pradè con Vlahovic…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma chiude con un terzo colpo. Non ancora finita per la Champions, i giallorossi hanno già fatto parecchio. L’idea di Mourinho è di cambiare totalmente il centrocampo e si torna a parlare di Xhaka…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se prendi un centrocampista dovrà succedere anche qualcosa in uscita. Mourinho, se giocherà con cinque uomini a centrocampo, dovrà guardare bene in panchina: Mkhitaryan potrebbe essere uno da sacrificare con quel modulo. L’allenatore in quel settore del campo vuole tante alternative…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se davvero la Roma prende Xhaka a gennaio fa un colpo importante…A Mourinho faccio tanti auguri. Messaggio per lui? Sei forte, ti seguo da quando sei all’Inter. Mi auguro che tu possa portare la Roma in una posizione di classifica più adeguata, perché adesso non sei stato all’altezza della tua fama…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!