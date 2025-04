“ON AIR!” – ORSI: “Il Bodo squadra di salmonari? Lasciamo perdere…”, TORRI: “Qualificazione strameritata dei norvegesi”, ROSSI: “La Lazio può pagarla amaramente”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Quando ho visto il 2 a 0 della Lazio al 93esimo ho pensato che era tutto scritto, ma mi sono scordato che loro sono loro…Va bene così, nel calcio si vince e si perde, c’è chi perde più di altri e chi perde dandoti tante soddisfazioni… Loro riperdono Tavares e forse anche Castellanos, che ieri ha finito mezzo zoppo. Sia fisicamente che a livello di morale, possono pagarla amaramente…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “I laziali ieri hanno riciclato i cartoncini della scenografia del derby… Meno male che esistono, ti danno talmente tanta gioia…quando sei un po’ triste, poi ti vedi quella roba lì ieri sera e vai a dormire sereno… Loro vedevano questa sfida come una grande occasione per arrivare fino in fondo all’Europa League, e il contraccolpo c’è. La Roma negli ultimi anni ha fatto due finali e due semifinali, loro non sono abituati a questa roba qua e possono avere un contraccolpo più psicologico che fisico…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “La Lazio è stata fortunatissima, perchè nel recupero un giocatore normale fa gol e invece quello del Bodo sbaglia, e la partita si sarebbe chiusa lì. Ma come si fa a far tirare un rigore a un calciatore che non stava più in piedi dal primo minuto supplementare? L’ho trovata una cosa assurda…una cosa di una lazialità unica. Questi sono riusciti a far arrivare una squadra norvegese in semifinale di Europa League, una vera impresa…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “L’unica cosa che mi dispiace è che i laziali ora non li sentirò più per tanto tempo, rispariranno tutti adesso…Se mi avessero detto che il derby osceno di domenica sarebbe stato propedeutico a quello che ho visto ieri sera, ma allora altri 56 di derby così…bellissimo, bellissimo…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il Verona? Io non dimentico la gara di andata, è stata una partita tremenda, una delle peggiori dopo la goleada presa a Firenze, e serve un po’ di amor proprio. La Roma deve dimostrare che la cavalcata ha avuto un senso… Parlando con delle persone vicine a Trigoria mi dicono che ci sia un rapporto molto buono tra Ranieri e Ghisolfi. Io penso che la scelta dell’allenatore sarà dirimente, quel nome sarà la garanzia di Ranieri o l’inizio di una spaccatura profonda…”

Riccardo Trevisani (Radio Manà Manà Sport): “Abbiamo visto quello che è successo in questi mesi, le difficoltà che abbiamo avuto a prendere un ds dopo l’addio di Pinto, e con il Ceo siamo ancora a carissimo amico…Il calcio ha altri ritmi rispetto a come sono abituati in America, è un loro modo di fare, ma secondo me è sbagliato per il calcio italiano. Io resto convinto che la Roma costruita in estate, se fosse stata fatta lavorare, avrebbe sicuramente lottato di più per il quarto posto. De Rossi avrebbe fatto meglio al 100%, la prova ce l’hai l’anno prima…hai castrato tutto alla quarta giornata, perchè c’era una persona che ha deciso di distruggere la Roma, questo è…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Lazio sfortunata? Non dimentichiamoci quello che è successo a Bodo, si sono mangiati una caterva di gol. Per me la qualificazione del Bodo è strameritata, in casa loro l’anno presi a pallonate, e ieri si mangiano due gol che non si possono guardare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’allenamento aperto al Tre Fontane? Da noi succedeva tutte le settimane, era un calcio diverso, la gente poteva proprio toccarti…La Lazio? All’inizio sono tutti baldanzosi, ma poi quando ci sono i rigori c’è chi scappa dietro la panchina. Quando arrivi lì devi sperare che qualcuno abbia il coraggio di andare sul dischetto…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Lazio è stata eliminata perchè ai rigori sono andati i giocatori che non dovevano tirare, forse qualcuno si è tirato indietro… Per il resto la Lazio ha fatto quello che doveva fare, il Bodo si è dimostrata una squadra fortunata, ma anche organizzata. Non so se la Lazio meritava nelle due partite, perchè l’andata è stata come il ritorno, dove la squadra di casa si è mangiata un sacco di gol. C’è grande amarezza, l’impresa era a un passo. Per molti il Bodo è una squadra di pippe, ma non è così. Sono stati definiti salmonari? Ma lasciamo perdere ste cose da tifosi, perchè fare sti riferimenti…”

Redazione Giallorossi.net