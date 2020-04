“ON AIR!” – CORSI: “Pallotta è stato una disgrazia per la Roma”, GALOPEIRA: “Se è disposto a vendere nonostante una minusvalenza vuol dire che non vede l’ora di andarsene”, ROSSI: “Spadafora parla di allenamenti senza essere mai stato dentro a un centro sportivo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Pallotta? Io sapevo che tutto sommato ci potevamo aspettarsi da lui un colpo di coda…e invece se è disposto anche a fare minusvalenza pur di vendere la Roma, allora vuol dire che non vede quasi l’ora di levarsi di torno…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Leggere stamattina dal Corriere dello Sport che ci sono divisioni tra Spadafora e Conte…io vorrei sapere cosa di diverso ha detto Conte riguardo al calcio rispetto a quello che dice Spadafora…vorrei ricordare che appartengono allo stesso movimento… Io capisco voler difendere i propri interessi, ma scrivere certe cose è davvero singolare… Friedkin? La notizia è che la trattativa non è morta… Per il colmo della sfiga della Roma non solo si rischia che l’affare saltasse, ma che Friedkin lavora in uno dei settori più in crisi in assoluto, penso che in Italia non si sia venduto un auto da marzo a oggi, e questo incide di più sui suoi piani aziendali…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Pallotta per la Roma è stato soltanto una disgrazia, insieme a Fienga e Baldissoni…Ora che ci sono questi problemi, speriamo che sia un “mal comune, mezzo gaudio“, nel senso che ci rimetteranno anche Napoli, Lazio, Atalanta e altre squadre che sono pari alla Roma, e magari potremo lo stesso rientrare tra le prime quattro…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “C’è confusione sul fatto che non ti puoi allenare nel centro sportivo ma puoi farlo in villa… Se vuoi allenarti individualmente in un centro sportivo attrezzato, fallo, perchè sennò dai un’immagine contraddittoria sui provvedimenti che prendi, e in questo momento non ci servono le contraddizioni… Il calcio è una grossa cassa di risonanza e le istituzioni devono stare attente a dare certe indicazioni, perchè si riflettono su tutte le comunicazioni che fa…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Il governo ha detto che gli allenamenti di una società di calcio non si possono fare…non ti ha mica detto che si possono allenare al parco, è stato Lotito a dire che vedremo Dzeko e Immobile a Villa Borghese…ma quello non sarebbe mica un allenamento, è il farsi una corsetta come qualsiasi cittadino… Il nodo degli allenamenti individuali è una presa in giro…Se apri il centro sportivo di Trigoria, devi aprire tutti gli altri centri sportivi…”

David Rossi (Roma Radio): “Sono stati giorni di rammarico, delusione, anche arrabbiatura…forse perchè scatta la presunzione di capirne di più di chi decide…C’è la sensazione diffusa che si potrebbe fare qualcosa di più, soprattutto per quanto riguarda il calcio… La sensazione è che si sia già deciso di non ripartire, e che non sanno ancora come dircelo… Ma secondo voi Spadafora è mai stato dentro un centro sportivo di calcio? Ma secondo voi c’è mai stato a Trigoria?… E’ molto più sicuro allenarsi a Trigoria che fare una seduta in Parlamento…ma centomila volte più sicuro…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “La situazione sta migliorando, e ora dicono che il campionato difficilmente potrà ripartire, è inspiegabile… Spadafora ha già deciso, e mi sembra il classico no di un esponente 5 stelle, quando dissero no anche alle Olimpiadi senza nemmeno ricevere Malagò… Se il nostro governo ci tiene blindati perchè pensa che la gente si riversa per strada appena allenti le misure, diamo anche all’esterno un’immagine di un popolo inaffidabile…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Nessuno vuole la fine del calcio, ma visto che un virus ha messo in ginocchio il pianeta, l’uomo deve adattarsi a questa situazione. Il calcio deve contenere i danni e programmando una ripartenza, e se pensi di ripartire ora vuol dire che non hai capito niente… Spadafora ha detto bene ieri, pensiamo alla prossima stagione…

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Per me dopo la giornata di ieri è giusto prospettare un piano B, perchè mi sembra chiaro che non si giocherà…dovremmo guardare oltre…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Riapriamo i centri sportivi, facciamo allenarli i giocatore, e poi vediamo come va… Non ripartire con gli allenamenti è un clamoroso errore, i giocatori hanno bisogno di allenarsi…io dico di provarci, arrendersi subito è una sciocchezza inspiegabile… La app “Immuni”? Io la scaricherei, se serve a dirti se sei stato in contatto con un contagiato, può essere utile…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ieri tutti contenti che non si gioca più…boh, mi sembra una cosa fuori dal mondo… Prima questi ci hanno tolto le Olimpiadi, ora il calcio…Sono pessimista, ma qualche margine esiste perchè non posso pensare che comandi Spadafora…non penso che possa comandare un tenente colonnello…deve decidere il generale, cioè Conte… Il campionato può anche non riprendere, ma la cosa degli allenamenti nei centri sportivi è un accanimento… La app “Immuni”? Sarebbe giusto scaricarla, ma penso che sia inutile, per essere efficace dovrebbero scaricarla almeno il 60% delle persone, è impossibile… ”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Siamo in alto mare, non c’è ancora una decisione presa, non c’è programmazione e soprattutto non si capisce chi comanda…nessuno è in grado di prendere una decisione… Gravina ha detto che non sarà lui a staccare la spina, ma qualcuno dovrà farlo… La app “Immuni”? Ma non ci penso neanche a scaricarla…meglio non saperlo se sei stato a contatto con un contagiato…io non mi faccio nemmeno il vaccino…”

Franco Melli (Radio Radio): “La situazione è negativa, Spadafora non ha un’idea propria, lui sente e riporta… Evidentemente è rimasto influenzato da prese di posizione di gente del calcio, tipo Galliani e Moratti… Se non c’è un fronte comune, come fai a fargli capire che si può rischiare… La situazione è tale che per non perdere tutti quei soldi ed evitare contenzioni con le tv, bisognerebbe rischiare…Senza nessun tipo di pericolo chissà quando torneremo a ritrovarci…bisogna rischiare, ricominciare in sicurezza non lo può assicurare nessuno…”

Redazione Giallorossi.net