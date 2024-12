“ON AIR!” – LO MONACO: “Parlare sempre di Paredes e Hummels è un messaggio rischioso”, MORONI: “Se non si arrivasse a un allenatore top, meglio tenersi Ranieri”, RIGHETTI: “Claudio è forte su Gasperini”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Finalmente abbiamo rivisto il Dybala di cui ci eravamo innamorati, che in Serie A contro una squadra di terza fascia fa due gol, ti fa assist, si concede il lusso di regalare a Paredes il rigore che gli sarebbe valso la tripletta…Nessuno aveva messo in dubbio le qualità di Dybala, se lui poi ritorna quello di inizio stagione non è che diciamo che è una pippa, ma che il suo rendimento non è all’altezza delle aspettative. Il Dybala che si merita l’ingaggio che ha è quello di ieri, e non quello che abbiamo visto nelle altre partite…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se ieri fossi stato Hermoso, Baldanzi, Soulè, mi chiederei: “Ma manco venti minuti mi fai giocare?”. Io sono d’accordo nel far giocare sempre quegli undici visti ieri, però poi siccome servono tutti, a me non cambiare nessuno sul 5 a 0 mi è sembrato strano…Se mettevi dentro Soulè e Baldanzi sul 3 a 0, magari segnavano anche loro e così invece di averne fatti contenti 11 ne facevi contenti 13 o 14. Se pure i suoi collaboratori gli hanno domandato dei cambi, significa che questo è un tema…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Pensate se Ranieri dovesse fare 20 vittorie consecutive da qui a marzo, e i Friedkin gli rinnovano il contratto da allenatore…ma io credo che la proprietà sappia chi prendere, che voglia un certo allenatore e che stia provando a prenderlo. Altrimenti avrebbe lasciato aperta la porta anche al possibile rinnovo di Ranieri…Però lui questa ipotesi non l’ha esclusa, perchè a domanda precisa ha risposto: “Non ci abbiamo mai pensato, ma io farò tutto quello che la proprietà mi chiederà“, che è un modo per dire tutto e non dire niente… Se non dovesse arrivare un allenatore top, avrebbe fallito Ranieri come dirigente, perchè è lui la carta che la proprietà spende per rassicurare il tecnico top sul progetto ambizioso…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Io qualche dubbio sulla possibilità che alla fine rimanga Ranieri ce l’ho. Se dovesse fare un percorso straordinario da qui alla fine del campionato, il dubbio ti viene per forza. Ranieri, come ha detto lui, era qui per amore della Roma e ci deve lasciare in ottime mani…Ma se la Roma non dovesse arrivare ad Allegri, Mancini o a Klopp, e si deve arrivare a prendere Italiano o a De Zerbi, io tra questi qua e Ranieri, mi tengo Ranieri. Con lui mi sentieri più tutelato che con Italiano…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Valore di Svilar sul mercato? Per me non meno di 40 milioni. Cosa farei se me li offrissero? Beh, 40 milioni sono tanti…Dorgu? Magari… Ranieri confermato sulla panchina della Roma? Non penso. Secondo me lui vuole scoprire un altro ruolo oltre quello dell’allenatore. Anche perchè Ranieri che può portare in più di questo? La sua carriera ormai l’ha fatta…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Dybala via subito, immediatamente…mi raccomando, vendiamolo, con tutto il ben di Dio che abbiamo…Veramente ragazzi, i tifosi possono dire quello che ci pare, però chi fa radio e attacca De Rossi, Totti, Mourinho, Ranieri e Dybala…ma basta… Quanto tempo è che diciamo che Pellegrini e Cristante era giusto che andassero in panchina? Ora lo ha deciso Ranieri…era ora… Ieri lui dà un chiaro segno, se quelli che stanno in campo danno quello che devono dare, restano in campo, perchè sono quelli giusti. E nessuno si deve arrabbiare. I giocatori maturi e intelligenti devono cambiare strada, anche perchè non sono vecchi: Pellegrini e Cristante hanno 28-29 anni, hanno ancora carriera…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Se davvero Dybala vuole restare e riesci a sederti attorno a un tavolo, devi fare quello che dovevi fare subito: togliere il discorso di quante partite gioca, rinnovi sto contratto e levi sta clausola, e poi ci rivediamo tra due anni… Vederlo in campo così per novanta minuti, e che si diverte…ma quanto tempo non vedevamo una Roma giocare così a due tocchi, senza più passaggetti in orizzontale, ma verticalizzare o cambiare campo…Queste sembrano banalità, ma sono cose che fanno diventare una squadra funzionante… Il discorso della leadership fatto da Ranieri? Io ci vedo un riferimento a Pellegrini…lui ha provato questa cura per tirargli fuori il massimo, ma questo massimo non sta uscendo. Ieri altri novanta minuti in panchina, e per chi porta la fascia da capitano non sono un dettaglio…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Bove? Io credo che De Rossi gli avesse detto che con lui non avrebbe giocato con continuità, ma avrebbe voluto cederlo in prestito per non perdere il controllo del cartellino. La greca (Lina Souloukou, ndr) invece voleva venderlo. Per carità, faceva un discorso di numeri, e la Roma coi numeri non stava messa tanto bene. Ora a gennaio qualcosa la Roma spenderà, almeno un paio di giocatori arriveranno, e altrettanti andranno via… Angelino preso a 4,5 milioni è un bel colpo, se ora avesse anche un’alternativa che gli possa dare un po’ di riposo sarebbe anche meglio…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Con Pellegrini forse si sta consumando un divorzio…può darsi che l’obiettivo della Roma a gennaio sia quello di vendere Cristante e Pellegrini. Magari a gennaio ci ritroveremo senza loro due, forse incassando meno soldi di quanto avremmo fatto la scorsa estate o la prossima… Vorrei dire che nel secondo tempo di Como erano in campo anche Mancini e Dovbyk, perchè sembra che i giocatori che hanno giocato il secondo tempo di Como non giocano adesso nella Roma. A Como è entrato Mancini come è entrato Pellegrini, e ha fatto schifo Mancini come ha fatto schifo Pellegrini…perchè allora uno gioca e l’altro no? Se il messaggio fosse questo sarebbe un messaggio di rottura, e invece ora ti servono tutti, anche Cristante e Pellegrini. Insistere sempre su Hummels e Paredes come unici giocatori di riferimento è un po’ un rischio come messaggio che mandi al gruppo…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Ranieri è forte su Gasperini, anzi, ci sta provando anche per una questione di rapporti che i due hanno. Dal mio punto di vista è lui la prima scelta della Roma. Ora bisogna raggiungere l’obiettivo con Ranieri: sta esaltando giocatori come Paredes, Hummels, Dybala e via dicendo, perché è importante. Ci sta lavorando…”.

Nando Orsi (Radio Radio): “Non è che ora che la Roma ha vinto 5 a 0 col Parma è diventata una grande squadra e Ranieri è il taumaturgo… La Roma di ieri è una buona squadra. Se vedo l’11 non mi sembra inferiore alla Lazio, alla Fiorentina, al Bologna. Se cambi tre allenatori, la stagione cambia. Ma se lasciavi De Rossi ne avevi 26-27 di punti. E se avessi preso subito Ranieri a inizio stagione, ne avevi 27-28. Detto questo, la Roma non è guarita, ha preso un brodino… Dovbyk? Secondo me se lo stava mangiando quel gol…a me sembrava che la palla stesse andando fuori..”

Stefano Carina (Radio Radio): “I cambi mancati? A un certo punto pensavo che Ranieri si fosse dimenticato… La prestazione di Saelemaekers va divisa: dal centrocampo in su è stato devastante, ma Almqvist quando attaccava gli andava sempre via…lui è un’ala, non un terzino. In certe partite te lo puoi permettere, in altre non so… Dovbyk? Segna col ginocchio sinistro, nemmeno quel pallone è riuscito a prenderlo col destro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Da quanto tempo aspettavo che ci fossero 11 titolari che iniziano la partita e la finiscono…Per me quella scelta è significativa, e cioè che ha scelto il suo 11 e gli altri devono dare qualcosa in più per rientrare nel giro… Ora vediamo le prossime tre, si alza l’asticella, chiariranno le idee. Hai fatto 6 punti in 5 partite, ma si intravede un’idea che fino a qualche tempo fa sembrava molto lontana. Se questi sono gli 11 titolari va bene…però non penso che puoi affrontare le prossime partite con questo atteggiamento così offensivo…Ci sarà bisogno di soluzioni, perchè ci sono tante partite. L’impresa più grossa è stato far fare gol a Dovbyk. Ieri ha giocato una buona partita, dai…”

