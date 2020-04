“ON AIR!” – MAGNI: “No alle passeggiate ma sì ai bambini nei supermercati, ma in che mani stiamo?”, ROSSI: “Quella del 13 aprile è solo una scadenza provvisoria”, TRANI: “Fair Play Finanziario solo rimandato, occhio a festeggiare”, AUSTINI: “Campionato? Tocca arrendersi, il mondo si è fermato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Ma che campionato è quello che ricomincia a maggio o giugno…ma che senso ha…chi ha degli interessi vuole che ricominci e fa i capricci, ma ormai bisogna arrendersi, il mondo si è fermato. Da romanista forse non sono credibile perchè non abbiamo lasciato nulla che ci stava entusiasmando…Ma più penso agli ostacoli e più lo ritengo impossibile… Migliori allenatori della Roma degli ultimi dieci anni? Per me i tre migliori che ha avuto la Roma, e che mi hanno suscitato più sentimenti, sono Spalletti, Luis Enrique, e Fonseca… Come sentimenti Luis Enrique è il primo…Ma poi che squadra aveva, ne vogliamo parlare? Rosi, Heinze, Kjaer…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Migliori allenatori della Roma degli ultimi dieci anni? Spalletti, Fonseca, Ranieri… in ordine di podio… Io a Luis Enrique non ci avevo proprio pensato…porca miseria… Quella di Luis Eqrique era stata una grande intuizioni, ma la Roma non è stata abbastanza forte da difendere quell’idea…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Migliori allenatori della Roma degli ultimi dieci anni? Spalletti, Fonseca e Luis Enrique… Il peggiore? Ci sono stati delle belle pippe…in relazione alla quotazione anche popolare Zeman è proprio il numero a paletti, l’allenatore più inspiegabilmente considerato nella storia del calcio…Poi Andreazzoli, assolutamente inadeguato, forse la peggior intuizione di Sabatini di tutta la carriera. Ma anche Di Francesco secondo me non era all’altezza…”

Ugo Trani (Rete Sport): “La cosa più importante di oggi è che hanno chiuso tutto fino al 13 aprile, ma non è che il 14 si riapre tutto, anzi ho sentito dire ben altro… Il numero dei contagiati sono quasi 300 mila secondo uno studio, ed è un numero impressionante… Io ritorno a dire che il nord per me resterà chiuso per un gran pezzo, ma come fai ad aprire…Basta un positivo, e poi che fai? Nel paese dei complotti e dei sospetti, ti verrebbero subito a dire: “Eh ma hai fatto uscire il contagiato solo perchè stavi per retrocedere o perchè stavi per uscire dalla zona Champions”… Ma se esce fuori un positivo che fai, fermi solo quella squadra e quella contro cui hai giocato? Ma a che gioco stiamo giocando… Sono tanti quelli che vogliono smettere, tutti i club di serie A del nord…cioè mezza serie A…ma di che stiamo parlando… Sospensione del Fair Play Finanziario? Ti chiederanno il conto a giugno prossimo minimo, è solo un allungamento dei tempi, occhio a festeggiare…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Vogliamo parlare del fatto che è stato fatto un decreto che ha fatto scappare gente dal nord che ha contagiato il resto dell’Italia, e poi ce la prendiamo coi runner? Vogliamo dire che c’è stata una partita come Atalanta-Valencia, o delle altre partite zero che hanno scatenato il contagio? Di questo dovremmo parlare, non di quello che si va a fare la passeggiatina…E qui voglio arrivare… Prima se ne esce il Viminale, cioè il ministro dell’Interno, che ci dice che la passeggiata intorno al palazzo con il bambino, che ha bisogno del sole, della vitamina D, si può fare. E Conte cosa dice? Che non si può fare, ma lo puoi portare a fare la spesa! Quindi se io lo porto un bambino intorno al palazzo lontano da tutti non va bene, ma se lo porto tra gli scaffali di un supermercato sì… i bambini che sono bombe biologiche perchè assorbono il virus senza contrarlo, il bambino va a fare la spesa e poi la nonna muore a casa! Ma vi rendete conto a chi siamo in mano?…”

David Rossi (Roma Radio): “Fino al 13 aprile stanno tutti a casa…poi magari a Pasquetta staremo al contagio zero, è improponibile pensarlo. La situazione è quella che è, bisogna essere realisti e capire che anche questa è una scadenza provvisoria…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Il piano è di riprendere a giocare a metà maggio. Questo vorrebbe dire che si giocherebbe, tra campionato e coppe, dal 20 maggio al 30 agosto vedremmo calcio tutti i giorni. Per la prima volta nella nostra vita vedremo tutte le sere d’estate calcio vero, di competizioni ufficiali. Si potrà fare? Qualche presidente è convinto di sì, ma c’è anche chi non ci pensa assolutamente come Cellino che minaccia di ritirare il Brescia e portare tutti in tribunale… La mia domanda però è sempre la stessa: davvero pensiamo che dal 20 maggio al 30 agosto non ci sarà più nemmeno un contagiato in nessuna squadra d’Europa? Non ci credo nemmeno se lo vedo. Ma loro non lo sanno? Certo che lo sanno…vi leggo una notizia su un quotidiano finanziario: Dazn ha deciso di rinviare i pagamenti alle leghe sui diritti del calcio…che significa questo? Non è che stanno facendo questa manfrina per far pagare le emittenti televisive? Io una domanda me la faccio…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Coronavirus? Noi ci dobbiamo affidare all’ufficialità, che è l’Istituto Superiore di Sanità, non dobbiamo sentire le altre campane. Se stiamo a sentire questo o quel medico non se ne esce. Io non sento la mancanza del calcio perchè abbiamo tutti altri problemi ora. Ma il calcio è come una droga… Ora stiamo chiusi in casa per colpa del virus, ma se fosse per altri motivi pensa che bello poter vedere le partite…quando c’è la pausa della Nazionale la gente è incavolata perchè non ci sono le partite…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Te lo immagini che ti hanno tenuto due mesi a casa o anche di più, e poi l’estate, che c’è la possibilità finalmente di evadere da questa situazione, ti rimetti chiuso in casa a vedere le partite…è contraddittoria la cosa non vi pare?…”

Redazione Giallorossi.net