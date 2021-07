“ON AIR!” – AGRESTI: “Da Mou arrivano i segnali giusti”, PRUZZO: “Ho la sensazione che possa fare qualcosa di importante”, BERSANI: “La maglia? L’importante è chi ci metti dentro”, PIACENTINI: “Rui Patricio acquisto divisivo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “L’inno cantato dai giocatori? Forzato o no, è comunque un bel gesto. La Roma ci tiene allo stadio, e ci tiene molto. Ora non è più come prima, non è “o mi fate fare lo stadio o me ne vado“, ma vi posso dare per certo che i Friedkin sono molto incazzati. Intanto è arrivato Rui Patricio. La maglia? Non sono uno malato, a me basta che ci sia il giallo e il rosso, a me piace. Il nuovo stemma? Vabbè, quello vecchio ci sarà sulla seconda o terza maglia…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A me la nuova maglia è piaciuta. Rui Patricio è un acquisto molto divisivo. Tra gli ascoltatori sono più quelli che non sono stati contenti del suo arrivo di quelli che lo erano. Io penso che sia un’operazione che va in un contesto generale più ampio. Sappiamo da chi è rappresentato, e quanti giocatori muove all’interno del calciomercato. Vedremo quali sono saranno gli acquisti al 31 agosto… Se abbiamo detto che Pau Lopez in questi due anni è stato una sventura, ti sei comunque migliorato. Non avrai preso Donnarumma, però sei più forte dell’anno scorso in porta o no? Secondo me sì…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Si parla tanto del Napoli, ma io dei loro giocatori prenderei solo Zielinski, e forse Di Lorenzo. Due giocatori su undici. Per cui… La nuova maglia? A me piace quando mi piace, non a prescindere, perchè se è verde o marrone te la tiro in faccia… Su questa, a parte quella monnezza di stemma baldissoniano e pallottiano, è stato fatto di peggio. L’ultima di quest’anno era bellissima, era complicato fare meglio. Però la tradizione è stata rispettata. L’importante però sarà metterci dentro qualcuno di importante… Rui Patricio? Se non ci fosse Mourinho, saremmo stati tutti contro il suo arrivo, dai, non ci giriamo intorno. A me ricorda un po’ De Sanctis, è uno che si fa sentire…”

Marco Juric (Rete Sport): “Dzeko resta all’80%, El Shaarawy lo metto al 90%, credo che sia volontà di tutti resettare gli scorsi sei mesi. Lui sente sua la Roma, e tutti sanno come gli scorsi sei mesi siano stati un’onda lunga della sua esperienza in Cina. Carles Perez invece secondo me ha poche possibilità, dico 50%. Speriamo ci sia una cessione a titolo definitivo. Restano Kluivert e Pedro, che per ora non parla. Malumore per Rui Patricio? Vorrei capire quanti hanno seguito le partite del Wolverhampton e quanti invece si sono basati solo sulle tre partite del Portogallo all’Europeo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mourinho vuole integrarsi assolutamente con il popolo romanista, e fa bene. Poi arriva il campo e bisogna arrivarci preparati. Ho la sensazione che possa farsi qualcosa di importante. Ora c’è necessità di acquistare giocatori e valorizzare quelli che hai…”

Franco Melli (Radio Radio): “Il grande tema portante della Roma è uno: Mourinho è ancora l’incendiario del Triplete o è il pompiere? La risponde dipende dai fatti. Per ora è arrivato un discreto portiere che però non risolve il problema della Roma degli ultimi anni. Molto di quello che farà la Roma di Mourinho dipenderà da Zaniolo. Serve un giocatore più continuo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Bravo ieri Mourinho con l’idea dell’inno cantato a cena. Sono le basi per costruire la sua nuova Roma. Lui dal punto di vista della comunicazione non ha mai sbagliato niente, queste cose vengono naturali ma allo stesso tempo pensate. Poi, certo, ci vogliono i risultati sul campo. In pochi giorni ha dato già segnali ben precisi per creare il clima giusto…”

Redazione Giallorossi.net