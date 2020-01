“ON AIR!” – GALOPEIRA: “La Roma non può competere con la Juve, e con la Lazio potrebbe andare peggio”, TRANI: “I terzini sono la nostra sciagura”, CORSI: “Fonseca chiede rinforzi, chi lo fa viene mandato via”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Io credo che Fonseca abbia sintetizzato tutto in una frase: la Juve ha più qualità individuale della Roma, ed è dura da digerire. Io per primo nutrivo delle speranze, ma è come se la Roma andasse lì per ricordarsi quanto è distante da chi vince. La Roma ieri ha meritato di perdere, ma anche gli anni precedenti non ha mai messo in difficoltà la Juve. Questa cosa non cambia, la squadra entra in quel campo da vittima predestinata. Tornano tutti bastonati. Il primo tempo di ieri è stato il punto più basso della stagione, anche per la personalità mostrata… Giocatori spremuti? Ma in tutte le squadre ci sono 5-6 giocatori che le fanno tutte.. Lukaku e Lautaro le giocano tutte…se non ce la fai a giocarle tutte non sei un pilastro di una grande squadra…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Io mi ero giocato l’ 1-2 della Roma sulla Juve con i gol di Under e Kalinic…ma non è finita così. Noi oggi viviamo la partita di ieri di conseguenza di quello che noi pensavamo potesse essere. Siccome le nostre attese sono stata disattese, sfondiamo tutto un’altra volta… Noi pensavamo che per la legge dei grandi numeri potesse vincere a Torino, e la speranza è sacrosanta…siamo noi che ci siamo auto-convinti che siccome avevamo battuto il Parma era il momento del colpaccio. E allora la Roma non cambia mai… Ma ci vogliamo rendere conto che la differenza tra Roma e Juve è addirittura superiore alla differenza che c’è tra Roma e Genoa… La nostra corsa non deve essere sulla Juventus….la Lazio ha battuto? Ma loro quest’anno sono più forti… Questa Roma qua non può competere con la Juve, è umiliante ma è la realtà. Spero che non abbiate riposto nella partita di ieri tutte le vostre speranze per la stagione…e domenica potrebbe succedere peggio…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Fonseca chiede un centrocampista e un esterno…Di Francesco lo ha chiesto per mesi l’esterno, significa che i problemi qui sono sempre gli stessi. Il fenomeno Kluivert è stato sostituito per disperazione, Cristante non può giocare quella partita… Cristante è un buon giocatore, ma così è inutile farlo giocare… I terzini lasciamoli perdere, sono la nostra sciagura! Sono decisivi nel primo e nel terzo gol… Ma non si può giocare nella Roma a quei livelli! Mancini non te lo dico, una chiusura dilettantesca su Bentancur, è una cosa imbarazzante… E qua continuiamo a dire che siamo i più bravi del mondo, che hai fatto il mercato più furbo… Perde due partite Di Francesco, e la colpa è tutta sua e non di chi gli ha costruito la squadra… Perde due partite Fonseca, e ha sbagliato la tattica… La cosa peggiore è che vivremo questi tre giorni, e forse anche quelli dopo, tutto in funzione del derby…pensa come siamo ridotti…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se entriamo in campo nel derby in questo modo, c’è un’aria di veglia che non finisce più… Parlare di questa Roma è assolutamente imbarazzante… La nostra è una squadra non costruita per vincere qualcosa. Grazie a Pallotta sono dieci anni che non si vince niente. E attenzione che Fonseca ha chiesto i giocatori, e quando gli allenatori qua cominciano a chiedere i giocatori vanno via… E’ un momento terrificante per la Roma, e per fortuna il livello del campionato è quello che è…quarto ci arrivi, e l’allarme rientra…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il quarto posto dipenderà anche da chi compreranno adesso, Fonseca ha chiesto due rinforzi, vediamo chi arriverà…”

Alessandro Paglia (Roma Radio): “Ieri è stata una batosta… Io ero fiducioso di poter vedere una Roma diversa da quella vista ieri sera, anche per quello visto in campionato. Pensavo si facesse tesoro degli errori fatti. Fino al gol di Ronaldo ho avuto la sensazione che qualcosa di diverso si stesse facendo, ma poi segna la Juve e la partita vira. La Roma in fase difensiva comincia ad avere molta paura, e il gol di Bentancur ne è l’emblema, visto che passa in mezzo a cinque giocatori…cinque! Nel secondo tempo qualcosa in più è stato fatto, ma bisogna chiedersi se è stato perchè la Juve ha tirato i remi in barca…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Io l’ho chiamato virus sul giornale, ogni volta che si gioca allo Stadium i giocatori tornano a casa umiliati. Se si va così morbidi, teneri, come a pensare che è sempre qualcun altro a risolvere la situazione, poi diventa complicato. Ci sono difficoltà oggettive che derivano dalle assenze, Dzeko e Zaniolo sono i due attaccanti più forti e queste assenze le sconti. Fonseca ha parlato di qualità negli ultimi trenta metri, e siamo d’accordo sul fatto che la Juve davanti non sbaglia mai: basta guardare i tiri di Florenzi e Kalinic e quelli di Ronaldo e Bentancur. Ma come fa Kalinic a non fare quel gol? Era più facile fare gol che prendere il palo… Ma la qualità diversa è solo degli attaccanti? Ma come si possono prendere quei gol…parliamo anche dell’organizzazione difensiva…”

Franco Melli (Radio Radio): “Dalla Roma ci si aspettava qualcosa in più. Ho visto come se avessero dato retta a Pruzzo, e hanno giocato pensando a domenica, al derby. Hanno giocato senza furore agonistico. Hanno subito con rassegnazione…la cosa brutta è che lo hanno fatto anche i giocatori migliori. Per la Juve a tratti è sembrato un allenamento… Poi nella ripresa è venuta un po’ fuori la Roma, ma la Juve era in tranquillo relax…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Non facciamo ridere la gente parlando del secondo tempo…la Roma è andata sotto 3 a 0. Ronaldo parte da lontano e nessuno lo contrasta! Sul secondo gol Mancini ci deve spiegare come si può andare in contrasto e perderlo con un centrocampista! Il terzo gol, quattro della Juventus soli così…ho visto cose che non stanno né in cielo né in terra… Ragazzi, così non va…La Roma ha già perso tre delle quattro partite giocato in questo 2020…. Fra Kalinic e Dzeko ci sono sette o otto categorie di differenza…Kolarov mi sembra una bella statuina, non fa più niente…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La Roma aveva cominciato bene, ma questa squadra, arrivata al limite dell’area, non sa più cosa fare… Quello che ha fatto Mancini in occasione dei due gol è terribile, ma come fa uno stopper a perdere un contrasto nella propria area? Kluivert ieri è stato disastroso, non ne ha azzeccata una, ma non era meglio metterci Spinazzola…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dzeko è indispensabile per questa squadra. Kalinic ha avuto un’occasione facile e ha preso palo, lui avrebbe bisogno di una svolta, ma se non ti viene mai diventa difficile… Ieri salvo solo Pellegrini e Diawara, e Smalling che ha fatto quello che ha potuto…”

(Continua…)

