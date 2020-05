“ON AIR!” – PETRUCCI: “Il Coronavirus ha messo la Roma in una situazione disastrosa”, GALOPEIRA: “E se ora Friedkin e Pallotta diventassero soci?”, PRUZZO: “Vendere i pezzi migliori adesso sarebbe un errore”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Io pensavo che Friedkin arrivasse da solo e invece leggo che aveva bisogno di soci…la prima cosa che viene in mente è che è un altro straccione (è ironico, ndr)…Ma straccioni per straccioni, non sarebbe meglio che Pallotta e Friedkin diventassero soci?…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Vi rendete conto della sfiga della Roma… Il gruppo Fridkin ha lavorato mesi, e ormai scavalleresti l’inizio della prossima stagione per avere un nuovo proprietario… Il Coronavirus ha contribuito a mettere la Roma in una situazione disastrosa… Chi rimane, resta senza entusiasmo. Chi arriva, bisogna vedere se arriva e quando… Si rischia di arrivare a un punto di non ritorno… Impostare una società che perde 100 milioni per arrivare quarti è stato un grossissimo errore..Se il piano B adesso è vendere i giocatori, potevamo farlo anche noi i dirigenti della Roma… Qual è ora il piano B? Vendere tutti? Io questo non capisco, e bisogna essere critici…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se al Corriere dello Sport arrivasse un direttore romanista venderebbe tante copie di più, risveglierebbe gli animi delle persone a fare il tifoso per questa squadra… Il Corriere dello Sport non ti prende più, non c’è una battaglia a favore dei tifosi…ma vuoi vendere due giornali? Fallo anche per te…Ma fai una battaglia contro il caro prezzi, o per Pallotta che non vince da dieci anni…”

David Rossi (Roma Radio): “Il calcio viene considerato ancora come se stessimo agli anni 80, tipo Rozzi o Anconetani… Ora parliamo di vere e proprie aziende… Se diciamo che ul calcio non è indispensabile perchè è solo uno spettacolo, se questo è il parametro, andiamo a fare le pulci a tutte le attività che producono elementi indispensabili alla vita comune… e allora tutte le aziende che non producono cose indispensabili, vanno chiuse, a cominciare da bar e ristoranti…il caffè te lo puoi fare a casa… Se non si può giocare a giugno, non diciamo le cazzate che si può giocare a settembre, perchè tra tre mesi staremo ancora con le mascherine e il calcio resterà uno sport di contatto… Se il calcio non può partire, non può partire a oltranza…deve chiudere e punto. Altrimenti non è un discorso serio…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Spadafora cosa doveva dire? Giocate e ammazzatevi tutti? Anche Il Romanista avrebbe grossi problemi se il calcio ripartisse a settembre, ottobre o l’anno prossimo…ma che ce la prendiamo con Spadafora? Il nostro nemico si chiama Covid-19…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma che deve vendere i suoi gioielli? E c’è gente che sostiene che questa è una grande società… Ma se fai un sondaggio su chi vuole Friedkin al posto di Pallotta, c’è il 99%… La Roma che è crollata dalle prime posizioni, eppure ha giocatori con stipendi mostruosi… Non è soltanto il fatto che la Roma debba vendere i suoi giocatori, ma anche i prestiti che vanno via di giocatori importanti come Smalling e Mkhitaryan…e tu vendi pure altri pezzi forti? Ma vi rendete conto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non si possono cedere esuberi? E’ una situazione complicata…questo nuovo acquirente era l’ideale, sembrava quello giusto. Ora devi barcamenarti cercando di tenere la squadra a livello alto anche a costo di sacrifici per non abbassare il livello del club perchè poi arriverà il momento di poter rivendere… Quindi ora la cosa che proprio non devi fare è cedere calciatori importanti… Spero che il ds sia capace di togliersi dei calciatori che guadagnano molto e poco fanno…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Innanzitutto devi garantire la vita dell’azienda, e se per farlo devi vendere i giocatori, lo fai…e che devi fare?… La Roma è un po’ prigioniera della sua grandezza… Quelli che hanno sbagliato sono i professionisti, i calciatori…Pallotta non ha lesinato con gli ingaggi…ma se poi quelli strapagati sono delle pippe, mica è colpa sua… Ma sarà colpa dei direttori sportivi e dei calciatori?..”

Nando Orsi (Radio Radio): “Roma prigioniera della sua grandezza? Ma grandezza di cosa…ma di stipendi, di monte ingaggi… Di chi è la colpa? Di Pallotta…quando si parla di progetto non si parla di anno in anno, ma di almeno 3-4 anni. Ma se tu ogni anno vendi giocatori, questo non è un progetto calcistico, è un progetto economico… Quindi la responabilità è del presidente e di chi lo consiglia… Guarda la Lazio, ha sempre gli stessi giocatori e se hai delle qualità vengono fuori…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Per andare avanti bisogna vendere gli asset, e cioè i giocatori. E quali sono quelli con cui puoi fare tanta plusvalenza? Quelli che vengono ad esempio dal vivaio, come Pellegrini e Florenzi… Se la Roma ha giocatori strapagati di chi è la colpa se non di Pallotta? E’ sempre colpa di chi è al comando…”

Redazione Giallorossi.net