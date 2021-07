“ON AIR!” – TRANI: “Mourinho non è contento della Roma”, BALZANI: “Si aspettava già Xhaka e un terzino sinistro”, FERRETTI: “Conferme sulla maglia, a breve in vendita anche sul sito della Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Ho conferme sulla maglia della Roma e sul fatto che sarà quello il prossimo main sponsor del club giallorosso. Da quello che mi dicono, a ore potrebbe essere messa addirittura in vendita sul sito ufficiale della Roma. Questo mi è arrivato. Il prezzo? Al cambio dovrebbe essere intorno agli ottanta euro. Chissà, forse si potrà pagare anche in criptovalute. Il colore oro dello sponsor richiama il colore del giallo di Roma, c’è un grande recupero dei sentimenti e della tradizione da parte dei Friedkin. C’è una voglia di non buttare tutto quello che è stato, ma tenerla anzi in considerazione…”

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Mourinho aspetta ma non è contento della Roma. Ve lo dico ora, ma ve lo dirò tutti i giorni. Non è contento ed è impaziente. Lui, come tutti gli altri allenatori, avrebbe voluto allenare subito una rosa pronta qui invece siamo ancora al portiere. A lui serve lavorare con giocatori nuovi e i giocatori nuovi saranno almeno 4-5: il portiere, il centrale difensivo, il terzino, il regista e un attaccante. Questi cinque sono basilari perché è normale prendere un terzino dopo quello che è successo a Spinazzola, il centrale è obbligatorio, il regista dovrebbe essere Xhaka e poi l’attaccante. Attaccante? Quello dell’attaccante è il discorso meno chiaro che abbiamo, perché secondo me loro faticano a trovare, e fatica anche il procuratore, una sistemazione a Dzeko. Il titolare arriva solo se va via Dzeko, altrimenti arriverà un vice…”.

Francesco Balzani (Centro Suono Sport): “Mourinho è arrivato a Roma il 4 luglio e credo che si aspettasse di trovare dei rinforzi. Magari si aspettava già Xhaka e un terzino sinistro. E’ scontento delle tempistiche. Entro sabato mi aspetto Xhaka. Il prezzo per Rui Patricio è giusto, è un giocatore della nazionale. Sperando che poi l’anno prossimo Pau Lopez venga riscattato dal Marsiglia…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Le partite della Roma non trasmesse in tv? Sono contento. Se fossero diffuse e nessuno le commentasse, avrebbe un senso. Ma quando la Roma perse 4 a 0 col Celta Vigo, sui giornali si parlava di Di Francesco a rischio, ed è una stupidaggine. Quando la Roma perse col Trento, c’era chi diceva che Liedholm doveva essere cacciato…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Zaniolo sta andando forte. Lo dicono i report degli allenamenti di Trigoria. L’ho visto negli esercizi di cambi di direzione. Dagli spifferi che arrivano, chi segue gli allenamenti e fa un confronto con gli anni passati, sembra che si corra parecchie rispetto alle passate stagioni…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ho saputo delle cose sullo Stadio della Roma, attenzione… Ora non è più “o lo stadio o me ne vado”, perchè quello era Pallotta. Qua ora invece è “Prendo Mourinho e faccio la squadra, però lo stadio è molto importante, e non per arricchirci“. E questo blocco che c’è al Campidoglio sulla delibera del pubblico interesse è molto deleterio. Perchè non si sblocca? Qualcuno dice perchè sono laziali e sperano così facendo di impedire alla Roma di avere il suo stadio, ma mi sembra politicamente debole come cosa. Questa è una cosa anti Friedkin, sta succedendo perchè non vogliono permettergli di fare lo stadio. Perchè insistono con Tor di Valle? Perchè si vuole tenere in vita quel progetto a ogni costo? E’ una cosa che va capita, bisogna cominciare a fare i nomi e i cognomi di chi sono, vanno nominati uno per uno, perchè c’è qualcosa che non quadra…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Rui Patricio? Il numero delle persone presenti all’aeroporto non è un parametro di quanto sia forte il giocatore che stai prendendo. Per Cicinho c’erano 10mila persone, eppure… Qua nessuno dice che Rui Patricio sia Donnarumma, è un giocatore normale, e speriamo che con lui si faccia un passo avanti in porta…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Bisogna inserire presto un terzino sinistro per farlo ambientare nei meccanismi di gioco. Spinazzola non aveva bisogno di ambientamento, e se ora il terzino lo prendi da fuori, come sembra, avrà bisogno di tempo per integrarsi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La scelta di Rui Patricio? In porta devi avere uno affidabile, che para il parabile, se poi ti fa guadagnare anche dei punti grazie alle sue parate, ancora meglio. Mi sembra che abbiano fatto la scelta giusta. Zaniolo deve trovare la condizione fisica, e poi trovare continuità. A centrocampo ci sono tante alternative, se arriva Xhaka, con Veretout e Cristante le hai le alternative. In attacco speriamo che Dzeko faccia il contrario dell’anno scorso, con tanti gol e facendo il leader di questa squadra. Io non ho capito ancora se Smalling sarà un leader della difesa della Roma, perchè non lo è mai stato…”

Franco Melli (Radio Radio): “Rui Patricio mi sembra un portiere buono, ma non eccezionale, lo abbiamo visto all’Europeo. Però hai risolto il problema in porta, soprattutto se la Roma avrà un’organizzazione di gioco che non lo metterà troppo sotto pressione. Zaniolo? E’ un predestinato, e ora speriamo che il suo boom coincida con l’avvento di Mourinho. Mou dovrà lavorare però sulla continuità del ragazzo, che era a tratti abbagliante, ma con troppe pause… La Roma secondo me è piena di giocatori ai quali manca poco per diventare importanti, ma questo salto lo devono fare. Parlo di Mancini, Pellegrini, questi giocatori qui. Pellegrini ha le potenzialità del campione, ma per un motivo o per l’altro non riesce mai ad arrivare a dama…”

Luigi Ferrajolo (Radio Radio): “La Roma lo scorso campionato aveva la porta vuota, con partite perse con risultati astronomici. Rui Patricio è un portiere normale, speriamo che risolva il problema tra i pali. Il portiere vale quanto un centravanti, e capisco che costano tanto e ce ne sono pochi di bravi. Avere un portiere forte significa avere una chance in più in ogni partita. Rui Patricio è buono ma non eccezionale. Ma chi ha in portiere forte fa più punti facilmente… Zaniolo? Non bisogna avere fretta, ne ha passate di tutti i colori e ha un fisico molto pesante. Quindi il fisico va riallenato molto bene, con calma. Se Mou farà il 4-2-3-1 penso che i tre dietro la punta saranno lui a destra, Pellegrini trequartista, e Mkhitaryan a sinistra…”

Gianluca Lengua (Radio Radio): “Il rimpianto è che la Roma aveva due portieri forti, e non li ha tenuti. Uno lo ha venduto, Alisson, e l’altro, Szczesny, non lo ha trattenuto. Dan Friedkin è entrato nel CDA dell’Eca, è stato ufficializzato oggi. Zaniolo si sta allenando bene, non è andato in vacanza, si è allenato sempre, con Mou che lo chiamava per sapere se stava bene. E’ un giocatore su cui Mourinho vuole puntare forte, sarà interessante capire in che posizione lo farà giocare, io penso nei tre d’attacco. Ce lo segnalano in grandissima forma, però non so se giocherà titolare nelle prime due amichevoli…”

Redazione Giallorossi.net