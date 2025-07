“ON AIR!” – MALENA: “Roma al lavoro per Nusa”, MORONI: “Sarebbe un sogno che si avvera”, PRUZZO: “El Aynaoui deve funzionare per forza”, PIACENTINI: “Dovbyk mai in Italia, alla Juve rischia di fare 25 gol”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Gasperini spero si sia tranquillizzato tra Wesley e Ghilardi. Massara piano piano sta mettendo le pedine al posto giusto. Sul discorso Dovbyk, io me lo tengo…Ho sentito che c’è stato un sondaggio della Juventus per Dovbyk: se proprio lo devi cedere, non farlo a Juventus, Milan o Inter, ma fallo all’estero. C’è il rischio che alla Juve che ti fa 25 gol, poi prendi a capocciate il muro…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Per Nusa ci sono gli ingredienti per andare avanti. Su Paixao la Roma non ha affondato, su Nusa invece la Roma sta lavorando in modo serrato con gli agenti. Non sarà semplice, però il Lipsia non ha chiuso alla cessione. La Roma ci sta lavorando senza proclami: se i Friedkin dessero il via libera a un extra-budget per il norvegese, la Roma avrebbe serie possibilità di arrivare a dama. A Trigoria non si stanno cercando giocatori da rilanciare, quindi sembra chiusa la pista Chiesa. Gasperini vuole fare un instant-team…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Nusa per me sarebbe un sogno che si avvera. Gasperini ha usato tre aggettivi: servono calciatori giovani, pimpanti, e freschi. Nusa corrisponde perfettamente a questo identikit: ha 20 anni, ma è già esperto, nazionale norvegese, crea scompiglio nelle difese avversarie ma vede anche la porta…magari venisse…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “L’acquisto di Wesley assume connotati importanti, può essere una grande scoperta. Gli altri, tipo El Aynaoui, non lo sento come un giocatore importante nonostante la cifra spesa….Non so come definire questo mercato, per me i giocatori veri devono arrivare, servono i titolari, perchè per ora a parte Wesley hai comprato calciatori di contorno…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Avere Gasperini è una garanzia in più rispetto a un anno fa, ma lo direbbe pure lo stesso De Rossi. A Gasperini hanno comprato quattro giocatori e lui ti dice che gliene servono altri cinque: è proprio un’altra cosa…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Si sta chiudendo questa prima fase del mercato della Roma, l’idea era quella di prendere subito giocatori nei ruoli scoperti. Manca l’ala sinistra di piede destro che deve giocare dietro la punta. Poi comincerà una fase riflessiva, legata ai calciatori in uscita. Hermoso, Kumbulla, El Shaarawy…sono tanti i calciatori in bilico. Ad agosto il mercato della Roma può dire tanto…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Contro il Kaiserslautern si vedeva che Gasperini aveva chiesto ai suoi delle cose, e i giocatori c’hanno provato anche a costo di correre qualche rischio, che poi non c’è stato. Questo quadro mi sembra molto confortante, il che non significa che la Roma sia lanciata verso un anno di trionfi e coppe. Ci saranno momenti complicati, ma c’è la volontà da parte dei calciatori di seguire i dettami dell’allenatore. Io sono perplesso all’idea di spendere tanti soldi per comprare tanti giocatori…spero che questo sia il vero anno zero della Roma, la prima semina di Gasperini. Non bisogna comprare tanto per comprare, senza avere la certezza che gli investimenti siano realmente produttivi. Acquisti da 30 milioni ti devono dare la garanzia dell’eccellenza…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Soulè è uno che vuole la palla sui piedi. Se Gasperini sintetizza il suo gioco, diventerà devastante. Tenerlo in panchina sarebbe un lusso, farlo giocare a sinistra però mi fa venire qualche dubbio sulla fattibilità, altrimenti la Roma non avrebbe l’esigenza di comprare un esterno di piede destro. Chiesa ormai lo escludo, mi sembra che non rientri nell’identikit dei calciatori chiesti da Gasp: giovani, forti e pimpanti…”

Paolo Marcacci (Radio Radio): “Stanno arrivando giocatori funzionali. Ghilardi è un gran bell’acquisto, per me più impattante di quanto si pensa ora. Non sappiamo quanto Gasperini apprezzi le caratteristiche di Dovbyk, ma se va via lui ne devi prendere un altro. Tutto è molto in divenire. Gasperini fa bene a pungolare la società, ma arrivare a lamentarsi è troppo perchè il lavoro di Massara sta diventando redditizio. El Aynaoui? Per certi aspetti è più regista di Rios. E comunque a centrocampo manca un’altra pedina. Altri due acquisti a Trigoria arriveranno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Questo Ghilardi è un buon prospetto, giovane, che può e deve crescere, pagato il giusto. Se poi hai delle possibilità di cedere Dovbyk, che evidentemente non rientra nei piani, ti può portare un gruzzolo e allora ti viene da pensare. E’ costato talmente tanto e potresti trovare un altro attaccante sul mercato europeo, penso non sia impossibile. Sul mercato penso che siamo a buon punto. Sul francese (El Aynaoui, ndr) che abbiamo preso vorrei capire: dopo Nzonzi, Aouar, Le Fee, se non funziona il quarto francese siamo apposto. Questo deve funzionare…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ditemi una squadra che ha fatto 4-5 acquisti fino a ora, tolto il Napoli…Il Milan ha comprato tre giocatori, ma ha venduto i due migliori. Gasperini si lamenta sempre, se gli dai 10 attaccanti te ne chiede 12, ma la Roma lo sta accontentando. Manca un mese esatto, e i giocatori ti stanno arrivando. Poi sulla qualità ne vedremo, ma sul numero e sui soldi spesi mi sembra che i Friedkin e Massara stanno facendo un lavoro soltanto per accontentare l’allenatore…”

Redazione Giallorossi.net