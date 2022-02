“ON AIR!” – DI GIOVAMBATTISTA: “Altro che tutti amici, andate a parlare con Veretout”, CORSI: “Serve tanta fede per restare attaccati al carro di Mou”, PIACENTINI: “Quello che fatto Abraham non deve mai più ripetersi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Faccio tanta fatica a parlare, non so cosa pensare. Paradossalmente c’è una cosa che mi conforta: siccome non capisco moduli, formazioni, prestazioni, quello che viene detto dopo e prima la partita, evidentemente c’è un filo conduttore, uno schema che non capisco. Il presente non è un granché, e fare paragoni con il passato non serve a niente e non ha senso, perché l’impostazione e il percorso era completamente diverso. Ora c’è Mourinho, e ci sono soprattutto questi giocatori, perchè vorrei ricordarvi che in campo ci vanno i giocatori e non Mourinho. Ma dopo 34 partite abbiamo capito che la squadra in questa fase esprime valori mediocri, sia tatticamente, che tecnicamente, che sotto il profilo della personalità. Non dico che sia una squadra mediocre, ma che esprime valore mediocri. Pur con gli errori arbitrali, se la Roma avesse fatto il suo si sarebbe potuta giocare il quarto posto….La Roma non si aiuta, il secondo tempo di ieri francamente non ve lo so spiegare…La Roma non sarà una squadra eccellente, ma potrebbe fare sicuramente meglio. Ma non lo fanno. E per fortuna non me ne devo occupare io…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Il Sassuolo senza fare cose trascendentali ci ha messo in difficoltà. Noi ci aspettavamo che il Sassuolo calasse nel secondo tempo avendo giocato giovedì, e invece è successo il contrario. La Roma non aveva i tempi di gioco a centrocampo, non eravamo in grado di alzare i ritmi, ed eravamo costretti a lanciarla lunga. E questo è inspiegabile. Ok, i centrocampisti saranno mal assortiti, ok manca il regista, sono d’accordo con il mister, ma i giocatori sono forti e i tuoi valori devono uscire. La nostra è una squadra divisa per blocchi, e quando la difesa ha paura e arretra tutta insieme, ecco che la Roma si spacca. Io pensavo che con Oliveira lì si potessero mettere a posto le cose, e invece non è successo. Non riuscivamo ad appoggiare il gioco su un calciatore che riesce a cucire il gioco e a far salire la squadra. Ma io tra Frattesi, Lopez ed Henrique, e i nostri centrocampisti nostri, ma mi prendo tutta la vita i miei. Si vede che sono più forti. Poi però in Formula Uno se hai il motore forte, ma non hai le gomme, arrivi diciottesimo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Questa squadra non riesce a vincere una partita per errori tecnici di una scarsezza unica. A me la cosa però che più mi ha colpito è Mourinho che a fine partita dice: “Siamo scarsi, ma siamo tutti amici“. Ma che significato ha? Ragazzi, per restare attaccati al carro di Mourinho c’è bisogno di molta fede. C’è tanta gente che comincia a vacillare anche su di lui… La Roma è in discesa libera, non si può guardare… E’ uno schifo, è una cosa vergognosa. Mourinho sarà innocente, ma qualcosa deve cambiare. Frattesi è bravo, ma non è un fenomeno, eppure s’è mangiato Sergio Oliveira. Ecco perchè Oliveira non può giocare a calcio ad alti livelli, ecco perchè il Porto lo ha mandato in giro per l’Europa… Lui è bravo, ma si vede proprio negli occhi che non è un guerriero. Maitland-Niles lasciamolo stare…la Roma non si è rinforzata, si è indebolita…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il rigore di Abraham? Io non voglio più vedere scene come quella di ieri, con lui che parla dietro l’orecchio a Oliveira che aveva il pallone in mano. Ma manco mio figlio a 13 anni fa una cosa del genere. Quando si entra in campo si sa chi è il rigorista. Mourinho stesso ti ha detto che al rigore si è girato dall’altra parte, perchè se avesse sbagliato non si sa che reazione avrebbe avuto. Però Mourinho, sei te che dovresti evitare queste cose. Ora Abraham ha segnato e siamo tutti contenti, ma certe cose non devono succedere. Ma che stiamo scherzando, questa è la serie A. Abraham non aveva mai tirato un rigore in carriera! Zero! Per me Abraham ieri è stato il migliore in campo, però certe cose non devono succedere…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Se dai questa squadra a Inzaghi o Pioli, forse avrebbero fatto qualche punto in più, ma la squadra è quella. Devi prendere due terzini, due centrali, e un grande regista. Se tu spendi un sacco di soldi per comprare Perez e Diawara quando hai Caprari e Frattesi dentro casa, poi è normale che non hai soldi per comprare. La cosa importante è avere uno staff che sappia scegliere e non faccia stronzate. Oggi, se non cambi almeno cinque giocatori, e non parlo dell’Ibanez di turno, ma di gente fatta di 25-26 anni, la squadra non la cambi. Ragazzi, la squadra è questa, c’è poco da fare…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Karsdorp è un normalissimo terzino, ma se gli metti vicino un grande regista, magari qualcosa di meglio può fare anche lui. Se compri un’ala forte che aiuta Abraham, l’attacco ti diventa più forte. E sono due giocatori. Perchè penso che sia impossibile cambiarne dieci, a meno che i Friedkin non ci spendono sopra 200 milioni, e allora sono il primo a dire “benissimo“. Io preferisco spendere 40 milioni per un regista e 40 per una grande ala o per un difensore centrale, e crescere piano piano…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Hai deciso di prendere Mourinho? E allora ora gli devi comprare i giocatori! Io Maitland-Niles non lo riscatto, io non lo voglio, serve un altro terzino a destra al posto di Karsdorp. Tra prestiti e diritti di riscatto, in estate devi spendere altri 100 milioni, altrimenti rimani nella tua mediocrità…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “La rivoluzione è cominciata a maggio, dobbiamo aspettare, perchè dietro Mourinho abbiamo due cowboy e un segretario, non c’è nient’altro. Con tutto il rispetto per i Friedkin, che sono due imprenditori di talento, per quanto riguarda il calcio mi fido di Mourinho e non di loro. Non sono d’accordo con le critiche su Vina, è un buon giocatore, difende e poi spinge. Chi era fuori di testa è Karsdorp, è molto al di sotto delle attese… Mourinho sbaglia come tutti, ma è la squadra ad essere sbagliata, ha troppi limiti. Io sto con Mourinho, dietro di lui c’è il nulla, e se gli danno l’opportunità di costruire la squadra, lo farà… ”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Mourinho dice che il gruppo è unito, ma io so che ci sono giocatori che vogliono andare via. Sì sì, sono tutti amici…andate a parlare con Veretout…andate andate… La Roma mestamente si avvia verso il settimo-ottavo posto. Le parole di Mourinho a fine partita mi sono sembrate un po’ sconnesse… Anche i nuovi, Sergio Oliveira e Maitland-Niles, sono sulla strada della bocciatura… Mourinho lavora solo sulla motivazione, ma sotto il profilo tattico i giocatori vagano per il campo e non sanno cosa fare. Non so se glielo dicono in faccia, ma le cose le fanno trapelare… Nella Roma di buono sono rimasti solo i tifosi, che anche ieri hanno seguito e supportato la squadra. Al Sassuolo mancavano i pezzi migliori, ma ha una identità, la Roma no. Mancini arriverà a guadagnare 4 milioni bonus compresi: per me è una cosa assurda…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Questa è una squadra che gioca male, che ha solo un’idea di gioco: palla lunga e pedalare. Al Sassuolo è bastato mettere Frattesi su Sergio Oliveira per mandarlo completamente in tilt, non faceva due passaggi di seguito. Queste sono grandi responsabilità dell’allenatore. La Roma non ha risultati, non ha gioco, non ha carattere. A me sinceramente mi ha preoccupato più il post gara: Mourinho si aggrappa ai punti fatti contro Cagliari, Genoa, Empoli e Sassuolo…e allora comincio a preoccuparmi. Questo è un allenatore che si sta normalizzando, e se succede diventa un problema…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Partita complicata contro un buon Sassuolo. Il pareggio evita la sconfitta, vi pare poco? A inizio secondo tempo la Roma ha subito un gol ridicolo, una cosa del genere non me lo ricordo. Karsdorp e Mancini fuori posizione, incapacità di leggere l’azione. Io sono a favore di Mourinho fino alla fine. In un campionato mediocre, però, si trova ancora a sei punti dal quarto posto…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Tra un po’ verrà fuori che è un anno di transizione. Ma allora dovrebbe esserci anche uno stipendio di transizione… L’anno di transizione non deve esistere, si può anche accettare un settimo posto, ma se si vede una costruzione di squadra. Ma Mourinho ha avuto i suoi 100 milioni, e sono arrivati Vina, Shomurodov, Sergio Oliveira, Maitland-Niles e Rui Patricio. Quello che manca ai nostri occhi distaccati è vedere una crescita, non c’è né bel gioco, né nei risultati, né nei giocatori acquistati… Ieri Kumbulla ha annullato Berardi. Se pensi che però i giocatori non sono buoni, e prendi giocatori pagati tanto e non hanno rendimento, i conti non tornano. Secondo me con un altro allenatore, peggio di così è difficile fare…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Qualcosa comincia a vacillare nel rapporto tra i tifosi e Mourinho. Ancora oggi la maggioranza dei tifosi è con Mou, ma comincio a sentire tifosi che sono insoddisfatti. Ci era stato presentato come il grande acquisto che cambiava la Roma, ma avete visto che partita ha fatto: ieri la partita l’hanno raddrizzata i due centrocampisti esclusi, Veretout e Cristante…questo per quanto riguarda il malumore di certi giocatori… La difesa della Roma ieri è stata imbarazzante. Persino Smalling non mi piace più come prima…Il grande assente nella Roma è il gioco, non c’è uno straccio di gioco. La Roma ieri ha fatto due gol su palla inattiva, su azione non ci arriva mai in porta… Sergio Oliveira non giocava nel Porto, è un buon giocatore, ma non è uno che ti cambia la squadra, eppure da quando è arrivato qua gioca sempre titolare… ”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Quello che è riuscito a fare Mourinho è convincere che la Roma sia una squadra scarsa, ma io continuo a credere che non lo sia. Perchè ieri a un certo punto si sono alzati dalla panchina un centrocampista della nazionale italiana campione d’Europa e un nazionale francese…voi ditemi quante squadre possono permettersi una cosa del genere. Mou è sempre stato un grandissimo comunicatore, e ha convinto tutti che la Roma sia una squadra di morti, che tutti questi centrocampisti siano giocatore normali o modesti… E’ un meccanismo perverso che ha innescato Mourinho, ma l’Inter in panchina a centrocampo ha Vecino e Gagliardini…ma non saranno meglio Veretout e Cristante? Ma se la Roma ce l’avesse in mano De Zerbi o Italiano, sarebbe migliore o peggiore di questa?…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!