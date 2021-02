“ON AIR!” – SAVELLI: “Juve obbligata a vincere domani, la Roma no”, CORSI: “Fonseca coraggioso, se vince senza Dzeko acquista un’autorità enorme”, GALOPEIRA: “I giocatori saranno disposti a morire sul campo?”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La Juve è obbligata a vincere domani, la Roma no. La Juve deve vincere se vuole riconquistare la leadership del campionato, se vuole confermare i pronostici. La partita di domani è importante perchè la Roma arriva domani a Torino stando addirittura davanti alla Juventus, e non siamo alla terza giornata di campionato, ma alla ventesima. Se gli sei davanti, vuol dire che hai fatto almeno come loro. Se invece di Juve-Roma, fosse Torino-Roma con la stessa situazione di classifica, l’attenderei con la stessa ansia. A me della partita in sé interessa il giusto. Ma lo stesso vale per il derby, andava bene quando la Roma arrivava decima. Adesso sì, mi rode, ma non è la partita più importante della stagione, come non lo è Juve-Roma…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La Roma quando deve affrontare prove di maturità, stenta. Manca un po’ di consapevolezza. La Juve invece quando respira queste partite qua, quelle che contano, difficilmente le sbaglia. Non è una partita scudetto, penso che la Roma non sia ancora pronta, ma se vincesse a Torino sarebbe il primo verso segnale di un campionato che si tramuterebbe in molto bello, e sarebbe difficile tenere calmi i tifosi… Quindi partita importantissima. Non mi mette paura come l’avranno preparata tatticamente, il mister è in grado di capire come affrontare la Juve, ma di quanto di i giocatori saranno disposti a morire sul campo, a dare tutto e a non partire battuti…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Fonseca è un uomo coraggioso sotto questo punto di vista. Fa questo azzardo grosso di non far giocare Dzeko. Se dovesse andare bene e risponde Mayoral con una bella prestazione, avrebbe vinto su Dzeko contro tanti che lo criticavano. La partita è molto più importante per noi che per loro, e forse è la partita più importante per Fonseca e per il suo futuro: se dovesse vincere, convince anche la sua dirigenza. Diventerebbe il capo della Roma, guadagnerebbe un’autorità incredibile, e giustamente anche…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Fonseca fa rendere una squadra per quello che vale? Già è una cosa, non è che l’abbiamo visto sempre eh… La partita di domani non è decisiva per la Roma. E’ chiaro che se vincessi domani sarebbe molto importante, ma se dovessi perdere non comprometteresti il quarto posto. Diventerebbe più difficile, e per me già lo è adesso molto difficile. Ma se tu hai le potenzialità per arrivare quarto e lavori bene, non è la partita di domani a essere decisiva. C’è tutto un girone di ritorno da giocare. La Roma deve stare in ansia quando affronterà Benevento e Udinese, lì deve vincere per forza, o vittoria o morte…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – Podcast): “La Juventus è la nostra bestia nera, nel nuovo stadio la Roma ha collezionato dieci sconfitte e una sola vittoria nell’ultima partita che non contava nulla e che è stata affrontata alla leggera dai bianconeri. La fascia di capitano potrebbe finire sul braccio di uno tra Cristante e Mancini.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma aveva Szczesny titolare, e Alisson come riserva…vi rendete conto di che portieri aveva la Roma…mamma mia…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io penso che la partita si deciderà sulle fasce: Spinazzola contro Cuadrado, e Chiesa contro Karsdorp. I due bianconeri ti possono creare un sacco di problemi. E non vorrei che fosse proprio lì la chiave della partita… Speriamo che la Roma si renda conto che può giocare bene anche contro le grandi, domani c’è l’occasione per farlo. Sarebbe una svolta. Vedo una partita equilibrata, partono tutte e due alla pari. Mi aspetto tanto da tutti, altrimenti diventa difficile. L’assenza di Smalling dietro non mi preoccupa, è stata uno dei peggiori nelle ultime gare. L’importante è non ripetere la prestazione del derby, altrimenti è finita…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “La posta in palio è alta per entrambe le squadre. Per la prima volta in dieci anni la Roma affronta la Juventus stando davanti in classifica. E’ l’ccasione per vincere contro una grande. Chi può essere l’uomo partita? Senza Dzeko e Pellegrini, io penso che possa essere Mkhitaryan, l’unico giocartore che si eleva dal punto di vista tecnica, di esperienza e carisma. Per la Juventus direi il solito Ronaldo, che contro la Roma ha sempre fatto grandi prestazioni…”

Tony Damascelli (Roma Radio): “E’ vero, le fasce possono essere una chiave tattica importante. Io non avrei scommesso un euro su Karsdorp, e invece sembra essere diventato un altro giocatore. Ma la partita verrà decisa molto anche a centrocampo… Uomini partita? Sicuramente Ronaldo, è elementare…parliamo di un giocatore che ha fatto oltre 700 gol. Nella Roma mancando Dzeko, penso Mkhitaryan. Ma anche qui bisogna rileggere la storia della Roma, se l’armeno è diventato l’uomo partita della Roma, c’è qualcosa da rivedere. Un buon giocatore, ma è il millesimo giocatore che arriva dalla Premier…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Uomo partita? Nella Juve a parte Ronaldo, penso a Chiesa. Nella Roma sono curioso di vedere Mayoral, lo aspetto per capire se può fare bene anche contro una grande come la Juventus… La Juve deve avere delle conferme, anche se con una partita in meno è sotto la Roma. Credo che la Juve sia favorita solo perché alla Roma mancano giocatori importanti e si sta sottovalutando la questione. Per sostituire Pellegrini deve portare Villar davanti e mettere dietro Cristante. Dietro giocano tre giovani contro Cristiano Ronaldo…”

