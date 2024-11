“ON AIR!” – TORRI: “La Roma fa spere che il prossimo allenatore sarà di profilo internazionale”, FERRAZZA: “Firmerei col sangue per Allegri”, ROSSI: “Se lo scelgono ad aprile ci mandano zampe all’aria”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane.

David Rossi (Rete Sport): “Friedkin a Londra? Se domani sera vanno allo stadio, vuol dire che a Roma non ci vengono per paura di essere contestati e insultati. Mi pare evidente che stanno evitando Roma… Fermo restando che a Londra di tifosi romanisti ce ne saranno 3mila domani sera, e quelli non sono mica gente che va lì a farsi i selfie… Allenatore? Non facciamo ridere i polli, non ce ne usciamo che lo scelgono ad aprile. Caro tenente Dan, così ci mandi zampe all’aria…e il problema di questi qua, è che se ci mandano zampe all’aria come stanno facendo adesso, non si presentano più! E poi ndo li vai a pià? Questi se ne vanno a Houston e mettono la Roma in liquidazione…e poi noi con chi ce l’andiamo a prendere? Con Pellegrini? Fateci la cortesia, evitateci la guazza di Ranieri che ci dice che è rimasto a bocca aperta, perchè qua non siamo co*lioni…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Più di qualcuno dei nuovi ha chiesto la cessione a giugno? Qualcuno l’ha chiesta già per gennaio… Mi sento di dire che se la Roma fosse restata con De Rossi in panchina, ora non si troverebbe al tredicesimo posto…

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Speriamo di essere già salvi prima del rush finale di campionato, perchè quello che spaventa è che poi abbiamo tutti scontri diretti con squadre in lotta per il titolo… Tottenham? Per me Ranieri schiererà Mancini, Hummels Ndicka, con Abdullhamid e Zalewski sulle fasce, Le Fee con Konè e Cristante a centrocampo, e Dybala-Dovbyk in attacco… Allenatore? Puoi anche prendere Ancelotti, ma se dietro non hai il Real Madrid, Ancelotti fa la fine fatta al Napoli o all’Everton. A Ancelotti gli devi comprare il Maicon, non l’Abdullhamid…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Noi dicevamo che Mancini era un idolo per i laziali, e infatti i laziali erano tutti incazzati del fatto che potesse arrivare alla Roma… Perchè ha fatto quelle dichiarazioni? E’ evidente che lui vorrebbe venire a lavorare qua… E’ evidente che gli allenatori vanno ovunque, Conte, lo stesso Sarri, ma io sto parlando di bandiere… Se un tifoso della Roma ama una bandiera della Lazio, è una battaglia stra-persa…non è più il tifo di una volta…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Mancini? Io spero che Ranieri decida lucidamente e scelga bene il prossimo allenatore… Io Conte lo vorrei ancora, e firmerei col sangue per Allegri. Ma Mancini non lo voglio, non è un allenatore in grado di garantirti un progetto vincente nel breve. Non allena squadre di club da 5 anni, non è un allenatore che mi fa impazzire, e in più ha anche un passato da laziale. Ma se andiamo a scremare, i nomi rimasti sono pochi. Chi prendiamo?…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Formazione per domani? Non abbiamo avuto possibilità di capire dalle prove fatte in settimana, in due giorni non si è provato nulla, ma penso che si ripartirà dalla difesa a quattro. Potrebbe giocare Hummels con Mancini bloccato a destra, e Soulè su quella fascia. Penso giocherà Pisilli, visto che sarà squalificato in campionato. Il grande dubbio è Pellegrini, per me potrebbe stare fuori. Rispetto al Napoli mi aspetto Soulè, che Ranieri vuole vedere all’opera…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Di Pellegrini ultimamente non ne stiamo parlando apposta, sarebbe come sparare sulla croce rossa. Il giocatore visto in queste ultime settimane è purtroppo ai limiti dell’impresentabile, e gli si fa un danno a metterlo in campo. Lo dico col massimo dispiacere, la sua posizione ora è in panchina. Poi troverà un gol, un episodio che lo sveglierà, ma ora è impensabile che possa giocare. Poi Baldanzi al suo posto non è andato meglio, e secondo me lì hai sbagliato a mettere lui e non Soulè, un giocatore su cui devi puntare…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Prossimo allenatore? Dalla Roma fanno filtrare che sarà un profilo internazionale, di grandissimo spessore… qualcuno non sarà d’accordo, ma Roberto Mancini lo è. Lui ha vinto in Italia, in Inghilterra, perfino in Turchia… e anche con la nazionale ha vinto… Quella nazionale giocava benissimo… Mancini ha riportato a vincere Inter e City dopo tanti anni. Lui questo profilo ce l’ha, i numeri sono questi, piaccia o meno…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Su Dybala mi aspetto che qualcosa possa accadere, già da gennaio. Ricordo l’indignazione di Dybala e del suo entourage dopo le parole di Juric prima di Roma-Bologna…sono passati 18 giorni e ancora non gioca. Ranieri ha detto a precisa domanda: “Penso che Dybala stia bene“…ma come penso…o sta bene o non sta bene. Ora vediamo cosa accade, ma penso che a gennaio qualcosa possa accadere. Non penso che possa andare al Boca, con quello stipendio ci farebbe cinque stagioni, ma non mi sorprenderei se dovesse partire… Domenica a sinistra abbiamo visto Angelino, Dahl e Baldanzi…ci mancava solo Biancaneve…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dybala? Aspetto gli eventi. E nel frattempo ci sono delle partite da giocare, bisogna pensare al presente, all’adesso, è quello l’importante. Sono cambiati tre allenatori e ancora non si è visto un segnale. Mi pare che l’ultimo gol fatto per vincere una partita sia quello di Dybala… Poi vedremo se a gennaio qualcuno alzerà la mano. Ma per il bene di questa squadra qualcosa bisognerà fare…Di Dybala avevi preso il sostituto spendendo un sacco di soldi, e ora non se ne parla più. Ma questi 100 milioni spesi sul mercato, ma dove sono? Diciamo che Dybala va via, ma la squadra era stata rinforzata a prescindere…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il Tottenham non è uno squadrone? Ma vai a Londra e contro questa Roma tutti possono essere squadroni se non cambia indirizzo. Più andiamo avanti e più ci rendiamo conto che la qualità della squadra è normale, e delle cose difficilmente risolvibili, su tutte Dybala. Non so se sta male, se è u problema di contratto, però è troppo condizionante…

Mario Mattioli (Radio Radio): “Dybala da quando ha avuto quella problematica di questa estate, vai o non vai, lui aveva le valigie pronte e poi è tornato. Ma non è più lui. Del Dybala che conoscevamo, anche del suo atteggiamento, non c’è più nulla… Io Dybala non lo considero più un giocatore della Roma, altrimenti si perde tempo e si affrontano falsi ostacoli. Dybala non c’è più ragazzi…”

