“ON AIR!” – ROSSI: “Smalling? Sono molto preoccupato, a gennaio serve un difensore”, CORSI: “Siamo al bivio: o va via Mou o va via Pinto”, MATTIOLI: “Assolutamente inutile inserire Pellegrini se il gioco è il solito”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Al momento gli esterni migliori che hai sono Karsdorp a destra ed El Shaarawy a sinistra. La formazione per domani? Dovrebbero essere Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski, Dybala e Lukaku. Il Genoa? Penso che Gilardino si schiererà a specchio, con il 3-5-2…Malinovskyi? Non so se gocherà dal primo minuto domani, post Atalanta è difficile per quasi tutti…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Gasperini è antipatico? Meglio. Deve terrorizzare assunti a tempo indeterminato, gente che sta dentro i centri sportivi da una vita. Ovviamente non parlo di chi ha voglia di lavorare, ma DI quelli che non vogliono produrre o che pensano di stare là per grazia ricevuta. Io un mitra darei a Gasperini per entrare dentro Trigoria…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Spinazzola è un calciatore che, in questa parte della carriera, puoi anche pensare di utilizzarlo come dodicesimo, quando gli avversari cominciano a essere stanchi. Avendo davanti Azmoun e Belotti, con l’iraniano che prima o poi tornerà in condizione, El Shaarawy potresti considerarlo di più nella posizione di esterno come sistemazione fissa…Domani temo Malinovskyi, che è uno di quelli che fino a ora non ha fatto nulla nel Genoa, e temo che domani possa ricordarsi di essere giocatore e magari te la mette sotto al sette…”

David Rossi (Rete Sport): “Sono molto preoccupato, se Smalling va incontro a uno stop prolungato, resti con tre difensori contati e basta una squalifica e un raffreddore e vai in emergenza totale. Non è un bell’andare, e a gennaio devi per forza prendere un difensore, il Llorente di turno. Non si può prescindere da una scelta del genere… Il Napoli? Tre mesi fa ha vinto lo scudetto, è incredibile se ci pensi: si è passati dall’estasi alla depressione più profonda. Più passa il tempo e più capisco quanto Lucianone c’abbia visto lungo…ora sappiamo perchè Spalletti non è voluto restare…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mourinho in conferenza stampa ha detto che non ci sono stati problemi durante la preparazione, e Pinto ha dichiarato di avere tutta la fiducia nello staff medico, se poi ora hai tutti questi infortuni è un tema. Perchè se ora esce fuori che Smalling stava male dal ritiro, qualcuno racconta stupidaggini… Visti i problemi in difesa, potresti decidere anche di giocare a quattro…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Se Pellegrini dovesse giocare titolare domani, non voglio sentire poi che domenica stringerà i denti… Se è disponibile per giocare, per favore, poi non ricominciamo venerdì con il fatto che fa differenziato. Azmoun? Sono quasi due mesi che sta alla Roma, possibile che solo qui i giocatori restano fermi così tanto? Ma se la Roma sapeva che stava male, allora meglio prendere un attaccante normale ma che sta bene, piuttosto che l’Azmoun che gli devi pagare lo stipendio e non gioca mai. Ma allora che lo prendi a fare?…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Fondamentale riavere avere al meglio Aouar e Pellegrini, assolutamente fondamentale, perchè di Sanches non avremo mai possibilità di goderne. Sarebbe bello poter vedere costantemente all’opera Cristante, Paredes, Pellegrini o Aouar, Dybala e Lukaku. Sarebbe bello vedere all’opera questo pentagono offensivo con gli inserimenti di Cristante, con la qualità di uno tra Pellegrini e Aouar a rifinire l’azione lasciando a Dybala la possibilità di stare più vicino all’area di rigore… Infortuni? Su alcuni giocatori non vi sembra troppo caricato in eccesso negativo? Per una lesione di primo grado stanno fermi un mese, per un affaticamento due settimane, che è una cosa assurda. Solo noi lo facciamo. Chiesa dopo un affaticamento in nazionale torna alla Juve e gioca tutte le partite…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Mourinho non sta andando bene quest’anno, ma aspettiamo ancora 6-7 partite e poi ragioniamo con calma. Già il 22 ottobre possiamo farci un’idea. La formazione di domani? Io metterei Karsdorp e Pellegrini al posto di Kristensen ed El Shaarawy. Ci sono due tipi di romanisti che non sopporto, e sono quelli che parlano male di Pellegrini e quelli che parlano male di Spinazzola. Nella Roma ci sono alcuni calciatori che ti cambiano la partita e altri no, in ordine di importanza: Lukaku, Dybala, Pellegrini, Spinazzola e ci metto anche Karsdorp e Paredes. Questi sono quelli che possono inventarsi qualcosa di destabilizzante…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Smalling? Quando la Roma resta in silenzio, tutti dicono quello che gli passa per la testa: ieri è uscito di tutto, che voleva andare in Arabia Saudita, che aveva litigato con questo o con quello, che era un nuovo caso Matic.. E allora la Roma ha dato la velina ai giornali, raccontando che il problema è tendineo e che tornerà dopo la sosta. Il giornalista, se scrive una cosa del genere con tanto di particolari, non può assolutamente essersela inventata. Io già in estate pensavo che avresti dovuto prendere un difensore che potesse sostituirlo. Signori, ormai siamo al bivio: a fine anno o va via Pinto, o va via Mourinho. E ahimè, pur non sapendo niente, temo che sarà Mou ad andare via e resterà Pinto. Ora Smalling non giocherà altre tre partite, che è tanta roba. E se succede qualcosa, sarai costretto a togliere Cristante dal centrocampo e metterlo dietro…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Pellegrini bisogna capire come sta, rientra da un duplice infortunio e non potrà essere al 100%. Ma con lui in campo cambia fisionomia alla squadra, con lui Paredes e Cristante ti avvicini all’idea di calcio che aveva in mente Mou. Cristante da mezzala lo vedo sempre meglio, e con Pellegrini mi aspetto il salto di qualità a centrocampo. Nel’idea di Mou c’era quella di giocare con Sanches e Pellegrini come mezzali, ma il portoghese temo che lo vedremo poco. Pellegrini è uno che sa sfruttare gli spazi, e anche se giocassi con palla lunga per Lukaku per me è differente se gioca El Shaarawy o Pellegrini. Il problema è la difesa, ora abbiamo capito perchè Ndicka non giocava. Questo marca a un metro, quando gli dice bene…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Pellegrini lo devi mettere forza in mezzo al campo avendo già due attaccanti. Paredes sembra in una fase di miglioramento. Quello che mi preoccupa è il fatto di avere terzini che ti danno poco. Se vedi Dimarco nell’Inter, pensi come è possibile che faccia così la differenza…la fa perchè è bravo. Quelli della Roma, chi ci metti ci metti, poco ti aggiungono. A Genova la Roma può subire il ritmo, non so se potrà tenerlo come a Torino anche domani…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Da Ndicka agli altri, appena hanno il pallone la lanciano a Lukaku che poi cerca di risolvere da solo. Puoi anche mettere Pellegrini o Cristiano Ronaldo, ma il gioco della Roma è quello. E’ abbastanza inutile infoltire il centrocampo, Dybala la partita scorsa ha toccato sei palloni giocabili, e Pellegrini non so cosa possa fare. Se la Roma continuerà ad essere questa, c’è ben poco da fare lì davanti. Spero che Mourinho abbia trovato una soluzione alternativa a questo sistema di gioco, e invece il gioco resta quello l’inserimento di Pellegrini è assolutamente inutile, è un giocatore come un altro in un questo contesto…”

