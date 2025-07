“ON AIR!” – CORSI: “Rios al Benfica mi fa rodere, nostro approccio da squadretta”, PIACENTINI: “Totale identità di vedute sul mercato tra Gasp e Massara”, PRUZZO: “Il tecnico ci crede, pressione positiva”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “C’è la netta sensazione a Trigoria che Wesley sia già preso e che è da mettere nella casella degli acquisti fatti. Gasperini? Sapeva che sarebbero arrivati tre giocatori da lì a breve, e dunque non ha potuto “picchiare” come ha fatto in passato. Però ha confermato di essere un allenatore che sta sul pezzo…Ha detto pure, ed è una cosa che passa sempre in secondo piano, che è contento del fatto che la società ha una grande disponibilità, cosa che sta confermando nei fatti. Perchè se arriva Wesley, hai speso 50 milioni per lui e El Aynaoui, che non sono pochi. La cosa reale è che c’è totale identità di vedute tra Gasperini e Massara, e questo è assolutamente fondamentale nella costruzione della squadra. Sul marocchino c’è l’ok di Gasperini, non cominciate a dire che è un acquisto di Massara…”

David Rossi (Rete Sport): “La Roma ha preso El Aynaoui a 23+2, Wesley a 25+5 e Ferguson con un riscatto a 40 milioni, parliamo di un livello di calciatori che presuppongono un livello più complesso delle trattative che non per calciatori da 5-10 milioni…Non c’è da fare trionfalismi, anzi, mi aspetto più sfascismo. Sento già dire: “El Ayanoui non è Rios”, “Ferguson è una pippa”, “Wesley è stato strapagato“, e che dunque Massara è un incompetente e Gasperini un co**ione…mi piacerebbe sapere chi dice certe cose quante partite avrà visto di questi calciatori…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Una delle squadre che sta lavorando meglio sul mercato è la Fiorentina: ha preso Dzeko che può aiutarti, ha preso Pioli che rispetto a Palladino farà emergere le qualità dei calciatori. Il Milan è in ritardo su tutto, la Juve qualcosa prenderà ma deve anche vendere tanto. Il Napoli è avanti a tutti insieme all’Inter, ma a seguire è bagarre: Juve forse terza forza, poi Roma, Milan, Atalanta, Fiorentina…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Su Ghilardi si sta provando a chiudere in prestito con obbligo di riscatto, la distanza non è siderale col Verona e si può arrivare a dama a breve. La Roma in questo momento ha deciso di prendersi una fase di riflessione sul centrocampista. Elmas? Non ha una valutazione bassissima, superiore ai 10 milioni, ma è forte e col Torino ha dimostrato di saperci stare in una grande squadra. Un altro potenziale obiettivo è Raspadori: il Napoli ha aperto alla cessione, il giocatore torna sul mercato e va seguita questa pista…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ci sentiamo rassicurati dal fatto che Gasperini sia preoccupato, perchè c’è uno che non si accontenta…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma per me era in ritardo lo stesso sul mercato anche se non lo avesse detto Gasperini. Siamo in ritardo, ed è una cosa oggettiva. A me che Rios sia andato al Benfica mi rode, era un obiettivo. L’approccio è sembrato da squadretta, mentre il Benfica ha fatto le cose per bene partendo per il Brasile, e questo mi spaventa. Rios era il giocatore che per caratteristiche poteva cambiarti la squadra, e questo mi fa riflettere. Il fatto che si dica “sticaz*i di Rios, meglio El Aynaoui”, è una cosa che mi fa proprio rodere. E’ una cosa da romanistone dal quale io mi discosto totalmente…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Gasperini che fa quella sparata è importante, è giusto che qualcuno lo sottolinei. Questo non è il suo gruppo, ed è palese anche da come sta gestendo gli allenamenti: si diceva “lacrime e sangue“, “triple sedute“, ma lui ha fatto in tutto due doppie sedute, ieri ha fatto una sola seduta, oggi riposo, domani solo una seduta nel pomeriggio. Mi sembra evidente che stia pensando: “Ma perchè devo fare un certo tipo di preparazione con una squadra che al 60% non sarà quella titolare?“…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “A Gasperini penso avessero garantito 2-3 acquisti per il ritiro, e un ritardo c’è ed esiste. Ora c’è stata una bella accelerata, e penso che a breve arriveranno anche Wesley e Ghilardi: una bella sistemata l’hai data. Rios? Era lui la prima scelta, e sicuramente sul centrocampista Gasperini non ci sarà rimasto benissimo…però avrà Wesley, l’altro nome che aveva indicato. Su Ferguson è un attaccante dall’enorme potenziale, quella è una scommessa e come scelta la capisco: se ti esplode, puoi ricomprarlo per una cifra di poco inferiore ai 40 milioni…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Penso che in settimana arriveranno anche Wesley e Ghirardi, ma il lavoro della dirigenza non è finito qui. Serve l’attaccante a sinistra e l’altro centrocampista da comprare, che credo Gasperini voglia. Un nome che rivedo fare e che potrebbe avere un senso è Bissouma, anche se al Tottenham è andato male. Bissouma, Chiesa, più Wesley, Ghilardi, El Ayanoui e Ferguson vi piacerebbe? Io su Chiesa ci scommetterei: se torna quello dell’Europeo vinto, è uno che fa la differenza… Il giorno di riposo concesso oggi? Penso sia normale dopo tanta fatica. Sinceramente non ci vedo niente di strano, anche nei ritiri in montagna si davano ogni tanto dei giorni di riposo…Su una cosa i tifosi possono stare tranquilli: con Gasperini si lavora sempre tanto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le parole di Gasperini? Se non avesse detto certe cose non sarebbe stato lui…esterna un disagio limitato al momento, vuole perdere meno tempo possibile per evitare delle difficoltà iniziali. Ora stanno arrivando i calciatori, e tra un paio di settimane cominceremo a capire quale sarà il loro contributo. Gasperini ha pressione positiva, ci crede molto, e speriamo che questi calciatori diano segnali positivi perchè ce n’è bisogno…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Wesley? A me sembra che la Roma stia esaudendo i desideri di Gasperini. Lui ha chiesto certi calciatori, e stanno arrivando. Era ovvio che ci volesse un po’ di tempo. La Roma sta prendendo calciatori differenti per caratteristiche giustamente, ora c’è un allenatore diverso. Per ora stanno accontentando l’allenatore. Secondo me a breve gli consegneranno anche l’ultimo tassello…stanno operando bene. Ora sono tutti conoscitori di Ferguson, Wesley e El Aynaoui, ma secondo me nessuno l’ha visto. L’hanno visti chi fa l’osservatore di mestiere. Per me fino a ora è più che positivo il lavoro…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma sta lavorando bene, non le si può dire nulla. Sulla conoscenza dei calciatori, chi li prende sa qualcosa in più di noi. Io El Aynaoui l’ho visto 4-5 volte, e nemmeno in partite intere. C’è fiducia sulla Roma, raramente l’avevo vista già con calciatori importanti nuovi…”

