“ON AIR!” – ROSSI: “5% di possibilità di raggiungere la Champions”, ALIPRANDI: “Occhio al Genoa, gara complicata”, FOCOLARI: “Una follia temere l’ultima in classifica”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Noi abbiamo un 5% di possibilità di recuperare punti alle squadre davanti per raggiungere quel posto al sole chiamato Champions. Le uniche due squadre che non possono permettersi di non arrivare tra le prime quattro sono Milan e Juve…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma proverà ad arrivare quarta, è la frase che gira a Trigoria, anche se sembra molto difficile, quasi impossibile. Ma un target lo devi dare, altrimenti è finita. La partita di domani? C’è una cosa stranissima nel Genoa: un allenatore sconosciuto e una sfilza di nuovi acquisti sconosciuti. O questo Blessin diventerà il nuovo Klopp o Guardiola, e noi prenderemo una ricca sveglia domani, oppure prendono 18-20 gol, come è giusto che sia…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Blessin si richiama molto a Klopp, Rangnick, Nagelsmann. Per cui domani potremo vedere l’applicazione in Italia del Gegenpressing, cioè il pressing sul recupero palla. E’ un gioco molto dispendioso, e penso che abbiano scelto i nuovi giocatori proprio per attuare questo tipo di gioco qua. Mourinho potrebbe farli lasciar stancare per poi colpirli. Attaccare quando loro sono ancora belli freschi e pieni di entusiasmo potrebbe essere pericoloso…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Domani contro il Genoa mi aspetto in campo due “titolari-bis”, che possono essere uno tra Ibanez o Kumbulla, Cristante o Veretout, Vina o Maitlan-Niles, El Shaarawy o Mkhitaryan… Poi a Milano invece mi aspetto la formazione titolarissima, e forse lì capiremo qual è la vera formazione titolare nella testa di Mourinho… Domani col 3-5-2? Così sembra…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Se quella di domani è una partita impegnativa, poi con l’Inter che fai, ti spari? Il Genoa di tutte le squadre che ho visto giocare era la peggiore, e non credo che il nuovo allenatore possa averla fatta diventare il Real Madrid. La Roma al completo non dovrebbe avere problemi contro il Genoa. Zaniolo? Secondo me è stata fatta una tempesta in un bicchiere d’acqua, la risposta di Pinto l’avrebbero data tutti. Ma siccome non c’avevamo niente da fare…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “La campagna acquisti è stata fatta in ritardo, il mercato invernale è stato giusto, intelligente, hai aggiunto due giocatori importanti. Poi in estate devi prendere due pezzi pregiati che ti facciano fare il salto di qualità. Pinto è stato ingenuo, lui deve evitare certe polemiche, e invece lui con quella frase le ha scatenate. Serviva una riposta diversa, che i più forti restano. “Quelli che servono per vincere non vanno via”, questo devi dire a una piazza come Roma. Devi dare certezze, e se non lo fai hai sbagliato…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Quella di domani sarà una partita secondo me complicata. A parte che già all’andata è stata una partita sofferta, lì te la risolse Felix. Il Genoa è totalmente rinnovato, e questo ha i suoi pro e i suoi contro…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Anche secondo me sarà una partita complicata domani. Il Genoa ha comprato tutti calciatori nordici, il nuovo allenatore Blessin vuole giocare un calcio molto in verticale, fisico, di corsa, aggressivo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il 3-5-2 mi sembra in questo momento la formula più affidabile. La partita con l’Empoli ha dimostrato che i due davanti si possono alternare e mettere nelle condizioni migliori. Si può avere continuità di risultati, che sono stati abbastanza facili, e questa col Genoa arriva a puntino. Il nuovo allenatore dei rossoblù ha però idee, ed è una partita dove devi stare attento…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Vina è un buon giocatore, ma se ne può fare a meno. Maitland-Niles può proporsi anche a lui come alternativa. L’inglese ha una bella corsa, se non soffre troppo a giocare a piede invertito, ci sta come terzino sinistro. E’ un giocatore abbastanza eclettico, mi sembra un giocatore che anche in un organico di una grande squadra può essere utile, non come titolare, ma come 12esimo o 13esimo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Qualcuno sostiene che la Roma possa arrivare in Champions, per me è quasi impossibile, dovrebbe scalare la Juventus e un’altra di quelle che stanno avanti. La Roma ha quella coppia davanti che è straordinaria, se girano Zaniolo e Abraham sono due calciatori eccezionali. Maitland-Niles? Giocatore che può fare molti ruoli, ma qui subentra il discorso Mourinho: secondo me lui farà il titolare a sinistra, perchè Mourinho ritiene Vina uno di quelli che non sa passare la palla a 10 metri, perchè Vina da quando c’è Niles non gioca più. Il Genoa in questo momento è potenzialmente ultimo in classifica, se è difficile una partita contro l’ultima che si presenta con 15 giocatori nuovi, mi sembra una follia. Il Genoa mi sembra che abbia fatto una squadra per il prossimo campionato di serie B…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!