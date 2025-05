“ON AIR!” – ROSSI: “Incompetenza e dilettantismo, la Roma si sta trasformando in una barzelletta”, CORSI: “Quella di Klopp è stata un’illusione collettiva”, LO MONACO: “Dopo ieri La Stampa non è più una testata seria”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “L’incompetenza e il dilettantismo di certi comportamenti sta trasformando la Roma in un qualcosa di molto vicino a una barzelletta. Siamo al 21 maggio ed escono ancora nomi di allenatori nuovi. Sarebbe il momento di dire basta, e impegnarsi a ritrasformare la Roma in una cosa seria. Comincio a notare il diverso approccio di serietà che hanno i Friedkin con l’Everton rispetto alla Roma. A Liverpool sono tutti contenti, hanno costruito il nuovo stadio, hanno nominato un ad, un ds competente e non un francese sconosciuto che in Italia non ha manco l’abilitazione…io la differenza la vedo. Lì c’è serietà, qua vedo solo assenze e un navigare a vista…Noi ci preoccupiamo dell’allenatore, ma quello è la parte finale del processo di costruzione di una squadra, qua invece mancano proprio le basi…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Meglio la Champions con Espirito Santo o la Conference League con Allegri? Io dico la prima. Mi sono convinto che sia più importante il progetto, con 70 milioni di Champions sarebbe più facile costruire una squadra competitiva. Clima di contestazione a Torino? Non penso che questo possa rendere più difficile la partita per la Roma: quando stacchi con la testa poi è difficile riattaccarla e trovare degli stimoli solo per un’ora e mezza…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Ti dirò, io se fossi in Claudio Ranieri una telefonata a Vanoli la farei…se fosse lui il tecnico della Roma, tra i tanti citati, non mi dispiacerebbe. E’ un figlio di Conte, io non lo disdegnerei….”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Klopp? C’abbiamo creduto, e la colpa è di Friedkin perchè ci ha portato Mourinho. Mai nessuno avrebbe mai pensato a Klopp come allenatore della Roma. La gente pensava che dopo Mourinho, i Friedkin avrebbero fatto un altro botto del genere, è solo per questo motivo. E’ stata un’illusione collettiva…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il tifoso è giusto che sogni, ma la realtà ci dice che ancora non c’è un allenatore. Io sono scioccata…Tra i sogni e il povero Espirito Santo, questi non hanno un allenatore dopo sei mesi. Questa è roba da dilettanti…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Non dico che la Roma dovrebbe dirci il nome dell’allenatore, ma almeno quello che vuole fare, perchè poi la gente si esalta per alcuni nomi e si deprime per altri: siamo passati da Klopp a Espirito Santo. Se si crea questa altalena, la gente va sulle montagne russe. Penso sarebbe giusto che tu chiarissi le tue intenzioni. Dopo una stagione come questa e come quella passata, ancora non si è capito che serve qualcosa di diverso? La sensazione è che l’allenatore non sia ancora stato scelto, e questo è grave. Poi spero di sbagliarmi…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La Roma non dice niente, perchè dobbiamo pensare che l’allenatore non ci sia? Sulla base di quali informazioni? Se la Roma avesse in mano già l’allenatore, non avrebbe bisogno di cercare altri tecnici, che siano Fabregas o Gasperini. Se fosse vero che il tecnico non è ancora stato scelto, staremmo in un mare di escrementi, ma dalle parole di Ranieri devo pensare che l’allenatore ci sia e che si aspetti solo la fine della stagione per annunciarlo. Sarebbe gravissimo se la Roma al 21 maggio stesse ancora brancolando nel buio…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Espirito Santo? Penso che qualcosa ci sia stato, che un contatto tra Lina Souloukou e i Friedkin ci sia stato, perchè da quello che so i rapporti tra di loro sono rimasti buoni. Se tutto questo è vero, vuol dire solo una cosa: la Roma non ha ancora un allenatore nonostante il tempo avuto. Da quello che sono riuscito a sapere, la Roma era convinta di prendere Fabregas, ma quando lui si è sfilato, la Roma è rimasta spiazzata, e ha dovuto ricominciare daccapo…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Sarri era stato contattato dalla Roma e da Tiago Pinto, era stato raggiunto un accordo di massima, nel frattempo Friedkin contattò personalmente Mourinho, e Pinto si adeguò. Questa è la storia. Ora è possibile che Gasperini fosse la prima scelta della Roma e che ci abbia ripensato, oppure ci ha ripensato Friedkin dopo aver letto quello striscione…però che l’ambiente era contrario era una cosa che dovevi sapere mesi fa, ma dopo Juric mi aspetto di tutto…Espirito Santo? La testata che ha dato la notizia è autorevole. Su Klopp, la Stampa fino a ieri la consideravo una testata importante, ma dopo quello che ha fatto con un articolo al mattino che smentisce tutto quello che aveva scritto la sera prima, per me non è più una testata seria…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Se è vero che il figlio di Friedkin ha provato a convincere Ranieri, significa che ancora un allenatore non c’è. Al di là del nome dell’allenatore, l’importante è che la Roma questa estate possa prendere quattro giocatori…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Roma in Champions? Non sarà facile la partita col Toro, nelle ultime non hanno vinta una partita e si presentano con qualche contestazione, e non penso che Cairo sarà tenero in caso di ulteriore sconfitta…Secondo me per la Roma sarà una partita vera, non è mica detto che gliela regalano. La Roma è più forte e alla fine può vincere. Ma secondo voi il Toro sta pensando alla Juventus che non deve andare in Champions? Ma che gli frega, quelle sono cose soltanto nostre…”

