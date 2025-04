“ON AIR!” – CASANO: “Terrei solo Svilar, tutti gli altri sono cedibili”, CORSI: “Steijn è il sostituto di Pellegrini”, MATTIOLI: “Nei giocatori della Roma disincanto agonistico dopo l’addio di Ranieri”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ragazzi, la cosa del rinvio di Inter-Roma dalle 18 alle 20:45 era una cosa ridicola che faccio fatica a commentare…ma che siete matti? Ma spostare la partita di due ore e 45 minuti che segno di rispetto sarebbe stato per i funerali del papa, uno degli esseri umani più importanti del pianeta? Questo calcio italiano riesce sempre a essere il peggiore in campo, sono arrivati alla soluzione giusta facendo però per 12 ore la figura dei pezzenti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Inter-Roma sarà decisiva per lo scudetto. Il pareggio è possibile viste anche le assenze dei nerazzurri, e se così fosse sarebbe finito il campionato perchè il Napoli ha un calendario molto semplice, ed è giusto che il Napoli voglia che non venga falsato il campionato…. Dovbyk? Lo darei via solo per prendere un altro centravanti al di sopra di ogni sospetto…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io penso che Dovbyk rimarrà alla Roma a prescindere, Ranieri sa quali sono le sue qualità anche se non è contento di quello che sta rendendo. Secondo me lui è al 60-70% del suo potenziale…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io Dovbyk, se mi offrono 30 milioni, lo venderei. Non avresti perso l’investimento fatto, ma pareggiato. Magari con quei soldi puoi prenderne due buoni. Ma voi il cambio con Retegui o Kean non lo fareste? E non è che ho parlato di Lewandowski…Io penso che in giro per l’Europa qualcosa di diverso lo puoi trovare. Certo, se mi dite che al suo posto arriverebbe Lucca, allora no. Io l’unico che tengo è Svilar, per me tutti gli altri sono cedibili…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Io Dovbyk non lo venderei: dopo che hai passato un anno a formarlo, a fargli imparare com’è il calcio italiano, poi lo dai via? Ma allora sei scemo…Se poi questo fa come Dzeko e l’anno prossimo si sveglia? Fra l’altro lui ha segnato più di Dzeko al primo anno. Una società che investe tutti quei soldi sbaglia a buttare l’investimento fatto. Diamogli un altro anno…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Inter-Roma? Non vorrei che qualcuno abbia detto a Marotta: “Sai dobbiamo rinviare per forza, non si può fare altro, ma credimi Beppe, ti porto un arbitro da leccarti i baffi…”. E’ chiaro che vogliono una tutela per la Champions League… Ve lo dico subito: un rigorino al 60esimo del secondo tempo che non si capisce bene, e poi un rigorone all’87esimo che c’è quasi… Steijn? Io lo vedo come un sostituto di Pellegrini. Ha fatto 27 gol che sono tanti anche se in un campionato minore, e i giocatori olandesi buoni ne sono usciti. Speriamo bene…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “A me ha sorpreso molto che l’Inter abbia accettato di giocare domenica… Roma del futuro? Io da Soulè ci ripartirei, invece da Baldanzi no, lo manderei a giocare in prestito. Dovbyk? La Roma deve fare talmente tante cose che non penso parta dalla sua cessione la prossima estate…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ghisolfi deve ancora dimostrare. Il mercato di gennaio è stato positivo nelle uscite, ma gli acquisti, a parte Rensch, hanno giocato poco o niente. La scorsa estate il ds ha avuto poca libertà di manovra, ora ha preso più spazio e confidenza e questo sarà il suo primo vero mercato. C’è un gap da colmare, non chiedo spese folli e le idee fanno la differenza: bisogna trovare i giusti profili per rinforzare la squadra. L’anno scorso hai speso cifre folli per giocatori come Le Fee, ma anche Dovbyk è stato pagato troppo… Per me De Rossi lo scorso anno non è stato quasi mai accontentato sul mercato…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Senza il nome del nuovo allenatore non sappiamo come giocherà la Roma del prossimo anno. Il sistema di gioco del prossimo tecnico sarà fondamentale per la scelta dei calciatori: penso a Pastore preso per giocare nel 4-3-3 di Di Francesco, e fu un disastro. Per me è fondamentale che il mercato sia fatto di pari passo tra allenatore e ds, altrimenti se si prendono calciatori che non vanno bene per il tecnico si rischia di buttare tutto al cesso subito… De Rossi non è stato accontentato? Il tecnico però deve avere la forza di imporsi, altrimenti hai poca personalità. Se dovessi prendere Sarri devi comprare giocatori da 4-3-3…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Non penso che il papa avrebbe voluto che si interrompesse il campionato per la sua morte, e io non penso si sarebbe dovuto fermare il calcio. Perchè allora non stoppiamo concerti, teatri o cinema? Questo è uno stato laico o no? Non bisognava far giocare partite a Roma per problemi di ordine pubblico, ma per il resto ci vedo solo ipocrisia…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma a San Siro deve provare a vincere sperando che i nerazzurri abbiano altro per la testa. Dopo la vittoria col Verona ora dovresti battere Inter e Fiorentina, un’impresa molto complicata, ma quei sei punti ti permetterebbero di provare a fare qualcosa di molto grande. Altrimenti devi stare attento a evitare la Conference…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma? Quando Ranieri dice che tanto smette, questo a lungo andare ha sui calciatori un effetto di disincanto agonistico. Questo diventa un problema mentale anche per loro. Nella squadra ho visto strani utilizzi da parte del tecnico. I giocatori hanno fatto 30 e dovrebbero fare 31, ma non so se il gruppo è in grado di fare questo. Sono pessimista…”

Redazione Giallorossi.net