Pallotta accerchiato, Friedkin aspetta il momento giusto per tornare alla carica

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pallotta ormai è accerchiato. Lo descrive così l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida). Il presidente della Roma è infatti al centro della contestazione dei tifosi giallorossi, che hanno tappezzato le sedi del club con striscioni che lo invitano a farsi da parte.

Ma non sono solo i tifosi ad essersi messi di traverso: alcuni soci di Pallotta, riferisce il quotidiano oggi in edicola, gli hanno fatto causa negli Usa e anche il ceo Fienga non condivide alcune delle sue ultime scelte.

In tutto questo Friedkin aspetta il momento giusto per tornare a bussare alla porta del presidente della Roma con una nuova proposta di acquisto per il club capitolino. Nel frattempo l’urgenza per la Roma non è più fare plusvalenze entro il 30 giugno (l’Uefa ha sospeso per un anno il fpf) ma chiudere il bilancio presentando un piano industriale credibile per il codice civile.

Fonte: Corriere dello Sport