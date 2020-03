Pallotta-Friedkin, trattativa dall’esito incerto. Il bostoniano pronto a cercare nuovi acquirenti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutto fermo sul fronte Friedkin. La trattativa con Pallotta si è arenata dopo il caos scatenato dal dilagare del Coronavirus in Italia.

Quando sarà più chiaro il futuro del campionato, riferisce Sky Sport in questi minuti, le parti torneranno a parlarsi. Ma a quel punto non è da escludere che le pretese di Pallotta possano non coincidere col valore che Friedkin darà al club dopo l’emergenza che ha travolto il paese.

E se l’affare dovesse definitivamente saltare, Pallotta è pronto a dare continuità alla gestione economica della Roma, ma al tempo stesso si metterebbe alla ricerca di nuovi soggetti interessati a subentrare al suo posto alla guida del club. Nelle intenzioni del bostoniano dunque c’è sempre quella di passare la mano.

Fonte: Sky Sport