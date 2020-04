Pallotta pronto alla “minusvalenza” pur di uscire dalla Roma. Friedkin fiuta l’affare

ULTIME NEWS AS ROMA – James Pallotta è disposto a vendere la Roma anche a costo di rimetterci qualcosa, e quindi effettuare una “minusvalenza” nell’investimento fatto anni fa, quando subentrò a capo del club giallorosso.

A rivelarlo oggi è il quotidiano “Il Tempo”, in un pezzo a firma di Alessandro Austini. Oggi il giornalista è intervenuto a Tele Radio Stereo per approfondire la notizia. Stando a quanto trapela da persone vicine a James Pallotta, il presidente giallorosso sarebbe disposto a rivedere il prezzo richiesto per cedere la Roma. Anche a costo di fare una minusvalenza, visto quello che sta accadendo nel mondo.

Se l’accordo con Friedkin precedente all’emergenza Coronavirus fosse andato a buon fine, Pallotta e i suoi soci si sarebbero spartiti circa 100 milioni di euro di plusvalenza dalla vendita della Roma. Ma la volontà dei partner del presidente è ancora quella di uscire dall’investimento, e sarebbero pronti a fare un consistente sconto. A quel punto per Dan Friedkin l’acquisto della Roma potrebbe tornare ad essere un buon affare.