Panchina Roma, risalgono Sarri e Allegri in attesa di Gasp

Quella per la panchina della Roma sta assumendo i contorni di una vera e propria telenovela. Tra suggestioni, dietrofront, smentite e colpi di scena, la ricerca del nuovo allenatore continua a tenere banco, alimentando timori e speranze tra i tifosi. Sei mesi di voci, rifiuti e tentativi andati a vuoto, in un caos che – come scrive oggi Leggo – fa impallidire anche un conclave vaticano.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stata, ieri, la comparsa a sorpresa di José Mourinho a Fiumicino: un’apparizione che ha subito acceso la fantasia di chi sogna un clamoroso ritorno, ma che è stata prontamente smentita da tutte le parti in causa. Proprio come la fantasiosa ipotesi Klopp, affondata ancor prima di prendere forma.

Intanto, anche la pista che portava a Nuno Espirito Santo sembra sfumata. Non è chiaro se per scelta della Roma o per volontà del tecnico, che potrebbe cedere alla corte (dorata) dell’Arabia Saudita. Di certo, l’ennesimo colpo di scena in un quadro che resta fumoso.

Una certezza però c’è: Cesc Fabregas ha detto no. Il suo rifiuto ha mandato in tilt i piani dei Friedkin, costretti ora a valutare opzioni più tradizionali. Stando a quanto rivela La Repubblica, il preferito di Ranieri resta Gasperini, che ancora non ha dato una risposta alla proposta di rinnovo dell’Atalanta. Per questo a Trigoria ora si valutano alternative.

Tra queste, due nomi pesanti: Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. Entrambi sono liberi, ma – stando ai loro entourage – ancora non sarebbero stati contattati. Per Leggo e Il Messaggero, ieri le voci sull’ex Lazio hanno ripreso quota e ora sarebbe lui il favorito, mentre per La Repubblica sarebbe Max il preferito tra i due.

Lo sguardo della Roma resta comunque aperto anche all’estero. Tra i profili tenuti sotto osservazione ci sono Adolf Hütter, ora al Monaco, e lo svincolato Marco Rose, ex Lipsia. L’impressione è che il tempo stringa e che entro fine mese, dopo una lunga e caotica gestazione, si arriverà finalmente alla scelta. O almeno si spera.

Fonti: Leggo / Il Messaggero/ La Repubblica