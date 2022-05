Panucci: “Concentrazione sì, nervosismo no: così si gioca una finale. Alla Roma servono cinque acquisti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Christian Panucci, ex giocatore della Roma, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport per parlare soprattutto della prossima finale di Tirana e del mercato di rafforzamento che servirà ai giallorossi.

Sulla gara col Feyenoord e sul valore degli olandesi: “Quando arrivi in fondo significa che i valori ci sono, non elimini una squadra come il Marsiglia per caso. Spero però che la Roma si dimostri superiore. Serve la tensione giusta per non complicarsi la vita. Concentrazione ok, nervosismo no. José ha l’esperienza necessaria per gestire la situazione. Mi auguro che riesca a trasferire ai calciatori la giusta tranquillità”.

Panucci parla poi del suo amore per Roma e la Roma: “E’ la donna più bella che abbia conosciuto. Ma è quella che mi ha emozionato di più. Quando indossi quella maglia non hai paura di niente. E la città, beh, non ha bisogno di commenti: ci vivo da vent’anni”.

Alla Roma quanto manca per tornare ai vertici? Panucci la vede così: “Penso che ci vogliano quattro o cinque acquisti. Gente pronta a vincere subito. Ma credo che la strada intrapresa sia giusta, Mourinho ha creato un’empatia incredibile con i tifosi. Ha trovato pazienza, che di solito nel calcio non c’è”.

Fonte: Corriere dello Sport