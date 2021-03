PARMA-ROMA 2-0, i voti dei giornali: si salvano solo Pau Lopez e Perez. Disastro Kumbulla

NOTIZIE ROMA CALCIO – Una sfilza di insufficienze, dove a salvarsi è solo Pau Lopez. Per i giornali la prova della Roma è disastrosa, dalla difesa all’attacco. Qualche sufficienza arriva a Spinazzola, una sola per Pellegrini (da sei per la Gazzetta dello Sport).

Positivo l’ingresso in campo di Carles Perez, che prende anche il 6,5 de La Repubblica. Male invece l’esordio di Reynolds. Kumbulla e Mancini i peggiori in campo, pioggia di 5 per Fonseca.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Pau Lopez 6; Mancini 5.5, Ibanez 4, Kumbulla 4; Peres 4, Pellegrini 5, Villar 5, Spinazzola 5; Pedro 5, El Shaarawy 5; Dzeko 4. Subentrati: Reynolds 5, Mayoral sv, Diawara sv, Cristante 5, Perez 5.5 Allenatore: Paulo Fonseca. 5

IL MESSAGGERO (U. TRANI)

Pau Lopez 6; Mancini 4, Ibanez 4.5, Kumbulla 4; Peres 5, Pellegrini 5, Villar 5, Spinazzola 6; Pedro 4.5, El Shaarawy 5.5; Dzeko 5. Subentrati: Reynolds 5.5, Mayoral 6, Diawara sv, Cristante 5.5, Perez 6 Allenatore: Paulo Fonseca. 5

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. SCHIANCHI)

Pau Lopez 6.5; Mancini 5, Ibanez 5, Kumbulla 5; Peres 5.5, Pellegrini 6, Villar 5.5, Spinazzola 6.5; Pedro 5, El Shaarawy 5.5; Dzeko 5. Subentrati: Reynolds 5.5, Mayoral sv, Diawara sv, Cristante 6, Perez 6.5 Allenatore: Paulo Fonseca. 5

CORRIERE DELLO SPORT (R.MAIDA)

Pau Lopez 6; Mancini 4.5, Ibanez 5, Kumbulla 4.5; Peres 5, Pellegrini 5, Villar 5, Spinazzola 6; Pedro 5, El Shaarawy 5.5; Dzeko 5. Subentrati: Reynolds 5.5, Mayoral sv, Diawara sv, Cristante 5.5, Perez 6 Allenatore: Paulo Fonseca. 5

CORRIERE DELLA SERA (L.VALDISERRI)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Ibanez 5, Kumbulla 4; Peres 4.5, Pellegrini 5.5, Villar 5, Spinazzola 5.5; Pedro 4.5, El Shaarawy 5; Dzeko 5.5. Subentrati: Reynolds 5, Mayoral sv, Diawara sv, Cristante 6, Perez 6 Allenatore: Paulo Fonseca. 5

LA REPUBBLICA (M.PINCI)

Pau Lopez 5.5; Mancini 4.5, Ibanez 5, Kumbulla 4; Peres 5, Pellegrini 5, Villar 5, Spinazzola 5; Pedro 4.5, El Shaarawy 5.5; Dzeko 5. Subentrati: Reynolds 5.5, Mayoral sv, Diawara sv, Cristante 6, Perez 6.5 Allenatore: Paulo Fonseca. 5