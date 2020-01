Parma-Roma, i convocati di Fonseca: tornano Kluivert e Santon

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mister Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei convocati per la gara di domani sera contro il Parma, match valido per l’ottavo di finale a gara secca di Coppa Italia.

Nella lista compaiono i nomi di Kluivert e Santon, che tornano dunque a disposizione. Out Dzeko, squalificato, mentre non compare per il momento nemmeno il nome di Politano che deve essere ancora ufficializzato. E’ molto probabile che l’attaccante venga aggregato in un secondo momento.

Questo l’elenco dei convocati nel tweet del club giallorosso: