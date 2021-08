Parte fortissimo la nuova Roma Primavera: calato il poker sul campo del Torino

AS ROMA NEWS – Una Roma Primavera sfavillante esordisce alla grande in campionato andando a travolgere il Torino sul campo dei granata dopo una partita dominata in lungo e in largo.

La Roma parte forte, trascinata da un indemoniato Felix, che però non riesce a concretizzare due ottime palle gol, trovando sempre l’ultimo salvataggio sulla linea di porta dei difensori avversari.

Al 22′ i giallorossi passano con merito: Oliveras a sinistra premia il taglio di Voelkerling Persson, attaccante svedese di 18 anni, che entra in area e calcia a incrociare col sinistro trovando l’angolo che non dà scampo al portiere granata.

Al 29′ la Roma fiora il raddoppio: giocata di Volpato a destra, il dieci giallorosso mette un preciso cross al centro per Oliveras che di testa centra in pieno la traversa. Poi è Tahirovic col destro a impegnare severamente l’estremo difensore del Toro.

La Roma crea occasioni a ripetizione giocando un ottimo calcio, il Torino si salva con affanno. Il raddoppio è solo questione di minuti, e giunge al 37′: segna Tahirovic con un sinistro dal limite sul primo palo che sorprende il portiere avversario. Il primo tempo si chiude 2 a 0 per i giallorossi, che avrebbero potuto chiudere con un passivo superiore.

Nella ripresa il tema del match non cambia, ma stavolta è Persson a fallire un paio di ghiottissime occasioni per chiudere la partita. Al 65′ però arriva la magia di Volpato che con tocco sotto salta due difensori e poi col mancino batte Milan per il gol che spegne le velleità granata. Nel finale arriva anche il gran gol di Rocchetti, a segno con un gran sinistro dal limite che termina sotto al sette.

Grande partita di Felix, a cui è mancato solo il gol, e di Oliveras, terzino sinistro spagnolo di 17 anni che sembra promettere molto bene. Volpato va a sprazzi ma conferma il suo talento, da rivedere Persson che dopo il gol ha sbagliato qualcosa di troppo. Ma la Primavera giallorossa all’esordio ha davvero impressionato.

Giallorossi.net – A. Fiorini

IL TABELLINO DEL MATCH

TORINO FC (4-3-3) : Milan; Pagani, Giorcelli (62′ Chiarlone), Reali, Gregori (79′ Antolini); Di Marco, Savini (C), Lindkvist (56′ Ciammaglichella); Stojković (62′ Garbett), Baeten, Akhalaia (79′ Gymah).

A disp.: Vismara (GK), Maugeri, Rettore, Amadori, Dolcini, Calò, Cesari.

All.: Coppitelli.

AS ROMA (3-4-1-2) : Mastrantonio; Evangelisti, Tripi (C), Feratovič; Missori, Faticanti, Tahirović (82′ Dicorato), Oliveras (65′ Rocchetti); Volpato (82′ Di Bartolo); Voelkerling Persson (65′ Satriano), Afena-Gyan.

A disp.: Berti (GK), Baldi (GK), Vicario, Morichelli, Cassano, Zajšek, Ngingi, D’Alessio L.

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Andrea Calzavara di Varese.

Marcatori: 22′ Voelkerling Persson (AS Roma), 36′ Tahirović (AS Roma), 66′ Volpato (AS Roma), 89′ Rocchetti (AS Roma).

Ammoniti: 45′ Akhalaia (Torino FC), 74′ Faticanti (AS Roma).

Espulsi: –