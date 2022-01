Roma, parte la caccia alla Coppa Italia: Mou con i titolari

AS ROMA NEWS – Mourinho va a caccia di un trofeo da mettere in bacheca fin dalla sua prima stagione in giallorosso. La Coppa Italia, che per la Roma comincia stasera, è l’altra occasione insieme alla Conference League di entrare subito nella storia del club.

Ma il cammino sarà tutt’altro che agevole. Oggi i giallorossi dovranno misurarsi con il Lecce, club che milita nella Serie B ma che fa venire in testa ai romanisti ricordi terribili. Ma scaramanzie a parte, il turno è sicuramente alla portata di Abraham e compagni.

Ai quarti però c’è già la corazzata Inter che attende (eventualmente) la Roma: i nerazzurri ieri hanno eliminato ai supplementari l’Empoli, prossimo avversario dei giallorossi in campionato, grazie a un gol di Sensi nell’extra time. In semifinale poi potrebbe anche riproporsi un derby con la Lazio, nella stessa parte del tabellone della squadra allenata da Mou.

Insomma, il percorso in Coppa Italia è impervio, ma la Roma ha il dovere di provarci. Lo Special One vuole partire col piede giusto e stasera manderà in campo una squadra con pochissime riserve: staranno fuori solo gli indisponibili Mancini e Smalling, e gli infortunati Pellegrini e Spinazzola.

Un turno di riposo potrebbe averlo giusto Zaniolo, con Carles Perez pronto a sostituirlo, e Veretout, apparso col fiato corto nelle ultime apparizioni. Verso la conferma invece sia Felix, favorito su El Shaarawy, che Abraham al centro dell’attacco: Shomurodov dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina.

Questo dunque il probabile undici titolare: Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Vina; Cristante, Oliveira; Perez, Mkhitaryan, Felix; Abraham.

Giallorossi.net – A. Fiorini

