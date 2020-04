PASTORE: “Assurdo non poterci allenare a Trigoria”

AS ROMA NEWS – Javier Pastore è intervenuto ai microfoni di Roma TV. L’intervista integrale uscirà domani alle 19.30, ecco intanto un’anticipazione:

Ti sembra un po’ strano la divisione sugli allenamenti individuali o di gruppo?

“Sì, è un po’ assurdo sinceramente. Tutti sappiamo che a Trigoria hanno fatto i lavori per garantire la nostra sicurezza e di quelli che devono andare ad allenarsi lì. Possiamo uscire al parco, ma non abbiamo bisogno di quello o di una strada, ma di un campo buono, adatto alle nostre condizioni.

Perché possono gli sport individuali e noi non possiamo? Rispettiamo le regole come abbiamo fatto fino ad adesso. È un po’ assurdo perché possiamo dividerci i tempi nella giornata per allenarci singolarmente nel centro sportivo e farlo in sicurezza. La Roma è stata chiara: la salute prima di tutto. Ci hanno messo in condizione di farlo. È brutto che dobbiamo aspettare due settimane per allenarci bene”.

Fonte: Roma TV