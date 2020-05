Pastore, due offerte dagli Usa. Ma l’agente frena: “Impossibile, vuole restare a Roma”

AS ROMA NEWS – Due club della MLS su Javier Pastore. Lo riferisce il portale “Foot Mercato” che parla di trattative in stato avanzato tra il Flaco e l’Inter Miami di David Beckham.

Ma negli ultimi giorni anche i Seattle Sounders si sono inseriti con grande forza per portare negli Usa il centrocampista argentino. Proprio questi ultimi avrebbe già trovato l’accordo con l’entourage di Pastore ed è molto ottimista per la chiusura dell’affare.

A gettare acqua sul fuoco ci pensa però l’agente del calciatore, che interpellato dai microfoni di Calciomercato.it ha smentito seccamente le indiscrezioni di mercato: “Non c’è assolutamente nulla, è impossibile. Per ora non abbiamo ricevuto nessuna offerta e Javier vuole rimanere alla Roma“.