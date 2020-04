PASTORE: “Ho 30 anni, posso ancora dare molto alla Roma. Voglio restare se sarà possibile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Javier Pastore ha avuto modo di parlare del suo futuro nella Roma intervenendo alla trasmissione argentina ‘Showsport‘.

Il Flaco, che molti giornali danno per partente durante il prossimi mercato, ha parlato del suo possibile ritorno al Talleres, società dov’è cresciuto calcisticamente. Ecco le sue parole:

“Ho 30 anni, posso dare ancora molto al calcio in Europa e alla Roma, che ha creduto in me. In questo momento nella mia testa ho solo questo, se sarà possibile onorerò il contratto con la Roma fino al 2022″.

Fonte: Showsport