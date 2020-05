Pastore non molla la Roma: “Ho offerte dalla Cina ma voglio restare in giallorosso”

ULTIME NEWS AS ROMA – Javier Pastore non sembra essere tentato dalle sirene cinesi e dai tanti soldi che il mondo del calcio orientale potrebbe regalargli. Il Flaco ha parlato al canale YouTube del Talleres dichiarando:

“Vorrei terminare i tre anni che mi restano alla Roma nel modo migliore possibile e poi tornare in Argentina al Talleres. Non ci sono altre squadre argentine con cui mi vedo. Sono quattro anni che ho offerte dalla Cina, ma non mi interessa. Mi piace competere, giocare la Champions. Ho avuto offerte davvero buone, ma ci sono tante cose da mettere sulla bilancia. Per ora non ho intenzione di andare in Cina“.

Messaggio chiaro alla Roma, che sperava di riuscire a piazzare altrove il Flaco visto il suo stipendio pesantissimo che lo rende praticamente inavvicinabile a tanti club, europei e non. La Cina poteva essere una soluzione, ma Pastore è stato molto chiaro.