PASTORE: «Ritorno in Francia? Mai al Marsiglia, Lione interessante. Sarei rimasto al PSG se fossi stato meglio»

ULTIME AS ROMA – Javier Pastore è stato intervistato dalla trasmissione televisiva ‘Telefoot’. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, il ‘Flaco’ ha parlato in particolare suo futuro e alle voci di mercato che in questi giorni lo hanno accostato al Marsiglia:

“Un ritorno in Francia? Mai dire mai nel calcio, non chiudo la porta a nessuna squadra. Ci sono tanti club interessanti, che è una società storica. Ma al Marsiglia mai“, le sue parole

Pastore è tornato anche sulla fine della sua esperienza al PSG: “Ho sentito che era giunto il momento di andarmene. Forse se fossi stato in migliori condizioni fisiche, sarei rimasto. La società voleva prolungarmi il contratto e io avrei voluto chiudere la carriera a Parigi”.

Sul legame con i tifosi del PSG: “Fin dal primo giorno ho stretto un legame molto forte con i tifosi. Non so se sono stato in grado di restituire questo affetto. Ma dopo il mio gol contro il Chelsea in Champions League è stato tutto magnifico: ho sentito che il loro amore era ancora più grande, mille volte di più. Leonardo? Fa molto bene il suo lavoro, fa di tutto per rendere il PSG la squadra più competitiva possibile e portarla lontano in Champions. Se dovesse richiamarmi? Non lo saprete mai…”.

Fonte: Telefoot