PASTORE: “Spero un giorno di tornare a giocare in Argentina. Coronavirus? Prima se ne parlava come uno scherzo, ma ci sono tante vite in gioco”

AS ROMA NEWS ULTIME – Javier Pastore, trequartista argentino della Roma, è tornato a parlare in un’intervista andata in onda su Cadena 3. Il Flaco ovviamente non poteva non parlare dell’emergenza Coronavirus, all’inizio un po’ sottovalutata da tutti.

“In Italia se ne parlava quasi come uno scherzo, fino a che gli ospedali sono stati colpiti. Da mercoledì scorso siamo in quarantena a casa, senza poter fare nulla, andare ad allenarsi, muoversi o viaggiare. Io mi alleno mattina e pomeriggio per poter dividere la seduta in più parti e occupare il tempo.

Per noi che stiamo spesso fuori e viaggiamo molto è un’occasione per stare con i bambini e la sto sfruttando. Dovevamo allenarci questo mercoledì (oggi, ndc) in più gruppi, ma dopo le decisioni del Governo è tutto fermo. E non sappiamo se realmente tutto terminerà il 3 aprile. Potrebbe durare anche di più. Spero che non ci siano molti casi come in Italia, ma bisogna capire che è una cosa che va presa seriamente. Ci sono delle vite in gioco e non è uno scherzo”.

Poi una battuta sul suo futuro da calciatore e sulla possibilità di tornare a giocare in Argentina: “Spero che un giorno, con l’aiuto di Dio, si possa fare”.

