Pau Lopez e Olsen, finora è pareggio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dalla papera al derby Pau Lopez non si è ancora ripreso. 4 gol incassati col Sassuolo, tre col Bologna. Il portiere non ha grandi responsabilità, o meglio non è tra i principali responsabili delle sconfitte.

Ha smesso di incidere sui risultati in maniera positiva come lo è stato a Genova. L’errore contro la Lazio potrebbe avergli tolto una parte della spavalderia che era il suo punto di forza. Dopo 23 partite di Serie A ha raggiunto il predecessore Olsen per numero di gol incassati, 30, e per il basso numero di partite senza gol al passivo, 4.

Ovviamente Pau Lopez ha fatto meglio di Olsen che a Cagliari ha perso anche il posto per il ritorno di Cragno. Fonseca ha assoluta fiducia nello spagnolo che in varie situazioni ha salvato la squadra dal capitombolo. Pau Lopez negli ultimi giorni ha parlato molto con Savorani e ha dato sufficienti risposte in allenamento, anche psicologiche. Anche i compagni hanno fiducia in lui che ama dialogare con la squadra in campo.

Fonte: Corriere dello Sport