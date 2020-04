Pau Lopez, il cuore tra Roma e la Spagna

NOTIZIE ROMA CALCIO – Nessuna foto postata sui social da quando è cominciata la pandemia Coronavirus, Pau Lopez ha deciso di mantenere la massima riservatezza sulle sua abitudini giornaliere durante l’isolamento nella sua villa a Casal Palocco.

Il portiere giallorosso dedica parte della giornata all’allenamento, alternandolo al relax con la famiglia. Non manca però di informarsi sull’emergenza, in Italia come in Spagna. Il giocatore è ovviamente preoccupato per quello che sta succedendo nel suo Paese, il numero dei contagiati è in continuo aumento e la situazione critica vista nelle ultime settimane nel nord Italia adesso si sta riproponendo nella penisola iberica.

Nella sua riservatezza Pau Lopez è sempre molto attivo nel campo del sociale, anche in questa così critica circostanza il venticinquenne si è mobilitato per iniziative di beneficenza per aiutare chi sta vivendo giorni di paura. Lo fa restando nell’ombra, senza mettersi in mostra o annunciando sui social.

(Corriere dello Sport, J. Aliprandi)