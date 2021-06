Pau Lopez verso Marsiglia, si sblocca Rui Patricio. La Roma vuole Demiral per sostituire Smalling

AS ROMA NEWS – Comincia a sbloccarsi il mercato della Roma. Pau Lopez sembra essere in uscita da Trigoria, direzione Marsiglia. Stando a quanto rivela Sku Sport, il club francese si è fatto avanti con i giallorossi per avere il portiere spagnolo.

Trovando le porte spalancate: non è una novità che la Roma voglia ripartire proprio dal portiere, con Mourinho che già chiesto il connazionale Rui Patricio come rinforzo ideale da cui ripartire tra i pali. Tiago Pinto ha trovato l’intesa con il Wolverhampton, ma prima deve pizzare altrove Pau Lopez.

E ora i colloqui con il Marsiglia fanno ben sperare: appena sarà trovata un’intesa per la cessione dello spagnolo ai francese, ci sarà l’accelerata decisiva per Rui Patricio. Ma le novità non finiscono qui.

Già, perchè spunta un obiettivo nuovo per la difesa, altro reparto che potrebbe rifarsi il look in estate: la Roma, rivela Gianluca Di Marzio, ha chiesto Merih Demiral alla Juventus. Il centrale turco, 23 anni, era già stato in passato un obiettivo dei giallorossi. Mourinho non sembra intenzionato a confermare Smalling, corteggiato dall’Everton, e al suo posto gradirebbe il calciatore bianconero.

La Juventus per il momento spara altissimo: vuole 40 milioni di euro per cedere il suo difensore. Ed è stato molto netto con la Roma: niente scambi, solo cash. Richieste che hanno gelato i giallorossi.

Fonte: Sky Sport