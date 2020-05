Pedro e Mertens i preferiti di Fonseca. E lo spagnolo apre alla Roma

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Fonseca e il suo braccio destro Nuno Romano stanno utilizzando questo periodo di quarantena per studiare al meglio come rinforzare la Roma e soprattutto con quali giocatori.

L’obiettivo numero uno continua ad essere lo spagnolo Pedro, attaccante 32enne del Chelsea che a giugno lascerà il club inglese a scadenza di contratto. La Roma ci sta su da un po’, racconta oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) tanto che aveva provato a portarlo in giallorosso già nel gennaio scorso, prima di virare su Carles Perez.

Quel che cambia, rispetto a qualche giorno fa, è però l’apertura pubblica del giocatore, che in un’intervista rilasciata nel suo paese ha detto: “Sto aspettando un incontro con il Chelsea, quello che dovevamo avere è stato sospeso. Il mio contratto sta per scadere, non ci siamo mai seduti per vedere se rinnovarlo o meno. Ma sono aperto ad ascoltare anche altre offerte. Un ritorno in Spagna? Beh, non lo so. Ho offerte da molti posti e valuterò dove posso andare e vedere cosa viene fuori”.

La scelta in realtà è tra la Roma e l’Al-Sadd dell’amico Xavi. C’è anche il Betis Siviglia, è vero, ma di tornare in patria Pedro sembra non averne voglia, come traspare anche dalla sua risposta. E considerando che di soldi ne ha già guadagnati tanti (tra Barcellona e Chelsea), potrebbe prevalere la chance che gli offrirebbe la Roma ai petroldollari del Qatar.

Petrachi aspetta una risposta alla sua offerta da 3 milioni di euro l’anno per tre anni. Pedro però non è il solo esterno d’attacco che Fonseca vorrebbe in giallorosso. L’altro “preferito” dell’allenatore giallorosso resta Dries Mertens, che però ha molti più pretendenti alle spalle.

Fonte: Gazzetta dello Sport