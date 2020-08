Pedro, la firma slitta: la Roma chiede ulteriori esami

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La prima visita medica non basta, racconta l’edizione odierna de Il Messaggero. Ieri Pedro l’ha svolta a Villa Stuart, necessaria dopo l’intervento chirurgico al quale si è dovuto sottoporre a seguito della sub-lussazione alla spalla rimediata nella finale di FA Cup lo scorso 1 agosto.

Allo spagnolo è stata effettuata una risonanza magnetica che tuttavia non è servita per avere un quadro post-operatorio completo. Proprio per questo motivo, la Roma ha chiesto la cartella clinica all’ospedale di Londra nel quale l’attaccante è stato operato, documento che verrà esaminato martedì dallo specialista Castagna per avere più chiari i tempi di recupero, anche se lo spagnolo ha già dimostrato di muovere discretamente l’arto.

Firma sul contratto (pronto un biennale da 3 milioni netti a stagione più bonus) che dunque slitta alla prossima settimana.

Fonte: Il Messaggero