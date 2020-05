Pedro-Lovren-Kean, le mosse Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Corriere dello Sport di oggi (M. Filacchione) fa il punto delle strategie di mercato della Roma, che punterà su tre giocatori in particolare.

Sul fronte dei parametri zero, Petrachi sta lavorando fortemente per Pedro, in scadenza con Chelsea. Un giocatore con esperienza totale, allenato da Guardiola, Mourinho, Sarri e Conte. Fondamentale sarà l’apporto di Mino Raiola che ormai lavora abitualmente con la Roma.

Lo stesso super procuratore potrebbe favorire un eventuale acquisto, in prestito, di Moise Kean come vice Dzeko. L’ideale per i giallorossi sarebbe riservarsi il diritto di riscatto. In difesa, con la permanenza di Smalling sempre più incerta, torna in voga il nome di Lovren, consigliato da Baldini e in scadenza tra un anno.

