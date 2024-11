Pellegrini giù. A gennaio cinque partenze e due acquisti

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il momento no della Roma è del resto simboleggiato dall’involuzione e dalla stanchezza di alcuni giocatori, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Emblematica la vicenda del capitano Lorenzo Pellegrini, che non segna su azione dal 17 marzo scorso (ultimo gol su rigore il 12 maggio con l’Atalanta). Più di un protagonista in rosa, d’altra parte, potrebbe a questo punto partire a gennaio: per Zalewski e Paredes il contratto è in scadenza e il rinnovo quasi impossibile (l’argentino è destinato al Boca), mentre saluteranno se l’inerzia non verrà spostata i vari Hummels, Shomurodov e Dahl.

E in ogni caso serviranno almeno due rinforzi (un terzino destro e un vice Dovbyk). Ma in questa fase negativa merita un capitolo a parte Dybala, la cui gestione legata alle condizioni fisiche non è facile. L’argentino “part time” resta il miglior giocatore della Roma anche quando gioca da “falso nove”, ma non può essere utilizzato sempre come Ndicka e Mancini.

Fonte: Gazzetta dello Sport

