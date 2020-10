Pellegrini, nuova vita: tona a centrocampo e prova a zittire le critiche

NOTIZIE ROMA CALCIO – Da centrocampista a trequartista, e ritorno. Per Lorenzo Pellegrini è pronto un ritorno al passato dopo l’esperienza, con alterne fortune, da fantasista dietro le punte. Una posizione che gli ha dapprima regalato tante soddisfazioni.

L’intuizione di spostarlo dietro alla punta è stata geniale: Pellegrini ha cominciato a sfornare assist a ripetizione, tanto che i primi paragoni irriverenti erano subito cominciati a circolare in città. Poi però, complice anche un infortunio, le prime difficoltà a tornare decisivo.

Pochi assist, pochissimi gol. Il giocatore è stato subito criticato ferocemente da una parte della piazza che sembra non perdonargli mai nulla. E adesso per Pellegrini è pronto il ritorno a centrocampo. Almeno per il momento. Fonseca, scrive oggi Il Tempo, ha deciso di rimetterlo in mediana a fare coppia a con Veretout.

Per Lorenzo si tratta di un nuovo inizio. A centrocampo, in questo avvio di stagione, ha convinto al posto di Diawara, che al momento, complici anche le uscite infelici del suo procuratore, parte indietro. Contro il Benevento dunque spazio ancora a Pellegrini in mediana. E chissà che questo passo indietro non gli permetta di ritornare decisivo e di mettere a tacere ogni perplessità su di lui.