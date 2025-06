Pellegrini studia già da mediano

Lorenzo Pellegrini ha iniziato il suo personale pre-ritiro… in paradiso. Tra gli scenari da cartolina dell’Oceano Indiano, il capitano giallorosso ha ripreso a muoversi, sfruttando la sabbia per ritrovare confidenza con il lavoro fisico. Per i carichi pesanti ci sarà tempo: l’obiettivo è essere pronto per l’inizio della nuova stagione, anche se la strada verso il pieno recupero — a tre mesi dall’operazione al tendine — non sarà priva di ostacoli.

Il centrocampista è però determinato a rimettersi in gioco nell’ultimo anno di contratto, con l’ambizione di convincere Gasperini a puntare su di lui. Il tecnico ha già fatto capire di considerarlo una mezz’ala più che un trequartista: in un 3-4-2-1, Pellegrini potrebbe agire nei due centrali, magari accanto a un giocatore più esplosivo, come il possibile nuovo acquisto Manu Koné.

A 29 anni, il capitano sa di avere davanti una stagione chiave. Si è operato a maggio in Finlandia, affidandosi alle mani del dottor Lempainen per risolvere definitivamente i problemi fisici. Il responso del chirurgo è stato chiaro: “Tornerai più forte di prima“. Ora tocca a Lorenzo dimostrarlo.

Fonte: Corriere dello Sport