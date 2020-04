PENSIERI SPARSI DELLA SERA – Diario dal bunker anti-Covid 19. Parte II: l’astinenza

DIARIO ANTI-COVID, PARTE II – Tutto mi sarei aspettato tranne che succedesse una cosa del genere. Come nessuno, d’altronde. La quarantena ha avuto come principale effetto quello di svuotarmi: in tutti questi giorni non ho avuto una sola volta la voglia di condividere con voi i miei pensieri sparsi della sera. Vi chiedo scusa, ma mi sentivo senza stimoli. L’idea di restarmene isolato dal resto del mondo a tempo indeterminato mi ha reso una persona più insicura e fragile. E di sicuro meno vitale. Ora penso che sia il momento di provare a ripartire.

E se qualcuno si sta domandano dove sia finita la parte I del mio personale diario, non vi siete persi nulla: semplicemente non è stata mai scritta. La parte I è quella del buio totale, del vuoto che si è creato in questi primi giorni di rintanamento forzato nel mio personale bunker.

In queste settimane mi sono reso conto che quello che mi manca del calcio non è tanto la partita in sé, ma tutto quello che c’è intorno e nel mentre. Dall’attesa prepartita al chiacchiericcio post gara, anche quello più becero. Mi manca la convivialità del calcio. Mi manca il suo unire le persone, nel bene e nel male. E’ un collante incredibile. Sarà forse che nella mia famiglia, ma anche nella mia cerchia di amici, l’amore per la Roma è sempre stato uno dei pilastri su cui si sono retti tanti momenti spensierati.

In questi giorni assisto con un certo fastidio alle lunghe diatribe sull’opportunità di far ripartire questo campionato. Detto francamente, per tanti versi io sarei felice se si riuscisse davvero a riprendere a giocare. Primo, perchè significherebbe che l’emergenza è davvero sul viale del tramonto. E secondo, perchè mi piacerebbe tornare a fare quello che più mi piace: vedere, parlare e scrivere di calcio.

Ma se questo campionato si potrà davvero concludere, lo si faccia perchè ci sono davvero le condizioni per farlo e non perchè va finito ad ogni costo. Altrimenti si rischia di trasformare il ritorno al pallone in un festival dell’horror, con partite senza pubblico (quanto è deprimente!) e con la paura di un contagio sempre dietro l’angolo. Allora meglio chiudere tutto e ripartire come si deve a settembre.

Staremo a vedere. Prima di salutarvi con affetto dal mio bunker anti-Covid19 vorrei condividere con voi la cosa più importante che ci dovrà insegnare questa quarantena forzata: non dare per scontate le cose che ci sembrano più banali della nostra vita. Fosse solo anche il poter assaporare l’aria tiepida di una domenica di primavera. Sono tutte cose assai preziose.

Vi abbraccio.

Andrea Fiorini – Giallorossi.net