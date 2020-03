Per salvare i club la Lega rispolvera l’idea del Totocalcio

ALTRE NOTIZIE – E se rinascesse il vecchio Totocalcio per salvare i club dalla crisi? Lo scrive oggi il “Corriere della Sera” che racconta come la Lega Serie A abbia preparato un dossier contenente diverse misure vitali per la sopravvivenza del sistema da indirizzare alla Figc, all’Uefa e al governo.

In attesa dell’incontro con il ministro Spadafora previsto per venerdì, la Lega chiede di poter reintrodurre un gioco o concorso a premi sulla falsariga del vecchio Totocalcio.

Il progetto nasce dal bisogno dei club di assumere nuovo introiti. Le società, inoltre, sono determinate ad ottenere dal governo la revisione del Decreto Dignità nella parte in cui vieta le sponsorizzazioni alle agenzie di scommesse.

(Corriere della Sera, M. Colombo)