Per Smalling è più dura. L’obiettivo ora è Lovren

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo un paio di mesi è tornato anche il d.s. Petrachi e il mercato giallorosso sembra aver già assunto dei connotati più vicini alla consueta operatività, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Il lavoro, d’altronde, non gli manca. Sul fronte del riscatto di Chris Smalling sta crescendo il pessimismo, perché la Roma non può spendere i 20 milioni richiesti dal Manchester United. La dirigenza avrebbe dunque individuato in Lovren il profilo giusto per sostituire l’inglese.

Il difensore del Liverpool ha il contratto in scadenza nel 2021 e i giallorossi sperano in una cifra abbordabile, grazie anche ai buoni rapporti con i Reds. Inoltre prosegue la caccia a un terzino destro e il primo nome sulla lista è quello di Tomiyasu, ma il Bologna spara alto (20 milioni) e non sarà facile inserire contropartite come Juan Jesus. Discorso separato sarebbero le trattative per Kolarov e Riccardi.

Fonte: Gazzetta dello Sport